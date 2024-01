Najprej so navijači morali zapeti himno, nato pa so Senegalci zmagali

Je pa do težav, ki so na afriških prvenstvih ob običajno kar pomanjkljivi organizaciji kar reden pojav, prišlo pred tekmo, ko so težave z ozvočenjem preprečile izvedbo himen obeh držav. Toda izkazali so se navijači ene in druge reprezentance, ki so ju sami zapeli in tako poskrbeli za "uradni" uvod v obračun prvega kroga skupine C, kjer bosta ob 18. uri igrala še Kamerun in Gvineja.

Ob 21. uri bo sicer še ena tekma skupine D, merili se bosta Alžirija in Angola.