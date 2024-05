Najprej špalir, nato pa zanesljiva zmaga Maribora na štajerskem derbiju

Varovanci Anteja Šimundže so v praznem Ljudskem vrtu s špalirjem sprejeli nove državne prvake iz Celja. Svojo nalogo so tokrat v obračunu, polnem priložnosti in strelov, opravili po svojih željah in so se točkovno poravnali z drugouvrščeno Olimpijo, ki bo v nedeljo gostila Muro.

Mariborčani so proti Celjanom, ki so za razliko od domačih začeli s kar precej spremenjeno začeno postavo, povedli na začetku 13. minute, ko je po kotu, odbiti žogi in poskusu strela Jana Repasa do strela malce z leve strani prišel Sven Šoštarič Karič in zadel za 1:0.

Svoj 13. gol v sezoni je v 28. minuti dosegel igralec meseca aprila Hilal Soudani, ko je na robu kazenskega prostora sprejel podajo - osmo v sezoni - Josipa Iličića in nato matiral Matka Obradovića.

Neprepoznavni Celjani so prišli do nekaterih strelov, a ne dovolj dobrih. Najlepšo priložnost je z glavo v 37. minuti zapravil Aljoša Matko. Blizu zadetku pa je v bil v 45. minuti Marko Božić, ki je zadel vratnico.