Najprej stoječe ovacije, nato superlativi na račun Josipa Iličića

Nogometašem Kopra je na nabito polni Bonifiki uspel veliki met. Po zmagi nad Željezničarjem (3:1) so po dolgih desetih letih prišli do napredovanja v evropskih kvalifikacijah. V drugem krogu bojev za Konferenčno ligo jih čaka norveški Viking, ki bo favorit, a še zdaleč ni nepremagljiv. Sploh če bodo Koprčani delovali tako, kot so v zaključku prvega polčasa, ko so gostom iz Sarajeva v devetih minutah nasuli tri zadetke. Vesel in ponosen je bil tudi trener Slaviša Stojanović, ki je posebej izpostavil Josipa Iličića.

Željezničar je bil na prvi tekmi pred svojimi navijači občutno boljši, a ni izkoristil večine priložnosti in je v Koper skupaj z dva tisoč svojimi navijači pripotoval z remijem (1:1). Kanarčki na Grbavici še zdaleč niso navdušili, zato je bil strah njihovih navijačev, ko je v 26. minuti obračuna na Bonifiki z bele točke zadel Sulejman Krpić, upravičen. A izkazalo se je, da je Krpić z realizacijo sumljivo dosojene enajstmetrovke razjezil Koprčane, ki so dvome o zmagovalcu razblinili že pred koncem prvega polčasa. Veljko Mijailović, Kamil Manseri in Jean-Pierre Longonda so ekspresno utišali prej izjemno glasne sarajevske navijače.

"Že po tekmi v Sarajevu sem rekel, da imamo veliko možnosti za pozitiven rezultat, če smo na nivoju zadnjih dveh, treh mesecev. Danes je temu bilo tako. Prišli smo do rezultata, ki smo ga pametno in strpno držali do konca. Mirno smo pripeljali tekmo do konca, čeprav je bilo kar nekaj nervoze," se je po koncu smejalo Slaviši Stojanoviću. "Popolnoma drugačna tekma kot v Sarajevu. Začeli smo bolj agresivno, bolj ekipno. Močno so nam pomagali navijači. Že v prvem polčasu smo rešili tekmo," je o razpletu srečanja povedal motor koprske igre Fran Tomek. Enajstmetrovka Željezničarja sprovocirala domače Trener Kopra je na novinarski konferenci dobil vprašanje, če je bil prejeti zadetek tudi dobrodošla brca v rit, ki je predramila njegove varovance. "Mogoče ja, ampak že od začetka smo pokazali željo, na kakšen način želimo priti do rezultata. Enajstmetrovka je v igralcih vzbudila še dodatno vnemo in jih sprovocirala, da so dali še več, sledila jim je tudi publika."

Čeprav je imel znova obilo za povedati čez sodniški kriterij, je Iličić navdušil navijače in prispeval ogromno k velikemu evropskemu uspehu. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Najprej ovacije, nato superlativi na račun Josipa Iličića

Eden od junakov velike koprske zmage je bil Josip Iličić, ki je v 44. minuti sijajno zaposlil Mijailovića za izenačujoči zadetek. 37-letni veteran je spomnil na svoje najboljše čase – bil je vseprisoten v napadu, miren in ustvarjalen na žogi, marljiv v obrambi. Ob odhodu z igrišča je dobil stoječe ovacije koprskega občinstva. "Josip je tukaj z razlogom. Danes je spet pokazal svoj razkošni repertoar – od zadrževanja žog do zaključnih podaj. Vse se je vrtelo okoli njega v fazi napada. Moram pa ga pohvaliti tudi za delo v fazi obrambe. Njegove izkušnje so neprecenljive. Veseli smo, da je tukaj in da nam lahko vsem pomaga. Ne samo igralcem, tudi meni z izkušnjami in predlogi. Upamo, da bo nadaljeval v takšni smeri. Od njega lahko pričakujemo še boljše predstave," je poletnega prišleka iz Maribora pohvalil Stojanović. Tomek, ki se je z Iličićem odlično dopolnjeval na sredini igrišča, je dodal: "Čast in privilegij je igrati z njim. Lahko je vzor vsakemu mlademu nogometašu, kako je treba delati. Nimam kaj dodati, razen to, da je legenda slovenskega nogometa."

Gostje so se veselili prvi, a njihovo veselje ni trajalo dolgo. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Trener gostov: Bili so bistveno boljši kot v Sarajevu