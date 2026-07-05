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Nogomet

'Najslabša sodniška predstava na tem prvenstvu'

Filadelfija, 05. 07. 2026 10.54 pred 13 minutami 2 min branja 13

Avtor:
STA M.D.
Sodnik Ilgiz Tantašev je imel na obračunu Francije in Paragvaja polne roke doela

Francoska nogometna reprezentanca si je preboj v četrtfinale svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki izborila po tesni zmagi v Philadelphii proti Paragvaju z 1:0. Francozi so bili ogorčeni nad grobo igro tekmecev, strelec edinega gola Kylian Mbappe pa je dejal, da tudi sami znajo igrati umazano. Sodnik obračuna se je tudi znašel pod plazom kritik.

Strelec že svojega sedmega gola na letošnjem mundialu se je na vrhu lestvice izenačil z Argentincem Lionelom Messijem, skupno pa je zvezdnik madridskega Reala pri 19 golih, za rekorderjem Messijem zaostaja le za zadetek.

Kylian Mbappe je po dvoboju pohvalil svoje soigralce, da so ohranili mirno kri in se niso pustili sprovocirati Paragvajcem.

"Mislili so, da bomo na igrišče prišli v smokingih, da bomo le izvajali atraktivne poteze in hitre kombinacije. A tudi mi lahko in znamo igrati umazano. Če se je treba spustiti v trdo igro, potem bomo to tudi storili. S tem nimamo nobenih težav," je povedal strelec edinega gola z enajstmetrovke.

Kazahstanski sodnik Ilgiz Tantašev jo je dosodil šele po posredovanju svojih kolegov iz sobe za VAR, potem ko so Paragvajci storili prekršek nad rezervistom Desirejem Douejem.

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Po tekmi se je zavoljo popustljivega sojenja Tantaševa pritoževal francoski selektor Didier Deschamps. "Dobili smo tri rumene kartone, naši tekmeci, ki niso izbirali sredstev, da nas zaustavijo, pa le enega. Vsaka ekipa ima svoj slog in igra, kot ji ustreza, s strani Paragvajcev pa smo bili deležni preveč žalitev," meni Deschamps.

Rezervist Rayan Cherki je v igro vstopil šele v 84. minuti, a na svoji koži občutil paragvajsko grobost. "Koliko prekrškov so naredili tekmeci? 30 ali 40? In koliko rumenih kartonov so prejeli? Vse sem povedal," je dejal vsestranski nogometaš Manchester Cityja.

Sodnik na sodnika

Nekdanji nemški sodnik Patrick Ittrich, ki je na letošnjem svetovnem prvenstvu strokovni komentator televizijske postaje MagentaTV, je ostro kritiziral Tantaševa. Po njegovem mnenju je Kazahstanec predolgo časa dopuščal pregrobo igro.

"Ko gre za rumene in rdeče kartone, potem sodnik ni bil kos svoji nalogi. To je bila najslabša sodniška predstava na letošnjem svetovnem prvenstvu," je bil oster 47-letni sodnik iz Hamburga in omenil dogodek iz 39. minute, ko je Matias Galarza na izjemno grob način zaustavil Mbappeja in mu preprečil nadaljevanje akcije.

"Njegov namen je bil, da udari tekmeca. In nič drugega," je dejal Ittrich in dodal, da je sodnik povsem izgubil nadzor nad tekmo.

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Argentinski strokovnjak na klopi Paragvaja Gustavo Alfaro je nasprotno videl celotno tekmo. "V značaju mojih varovancev je, da se na igrišču borijo kot levi," je v zvezi s tem dejal izkušeni in 63-letni Alfaro.

Francija se bo v četrtfinalu pomerila proti Maroku, ki je v osmini finala visoko premagal Kanado s 3:0. Francosko-maroški obračun se bo 9. julija v Bostonu pričel ob 22. uri.

Poglavja:
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KOMENTARJI13

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Nidani
05. 07. 2026 12.01
Ma ne vem, nogometaši so mehkužci...nič ne rečem za kakšen res boleč prekršek, a kar gledamo, je otroški vrtec...
Odgovori
0 0
Diabloss
05. 07. 2026 11.56
a niso penala dobili zaradi vara ?
Odgovori
0 0
Diabloss
05. 07. 2026 11.54
ja francozi pa nezni zelo a ne, da simuliranja ne omenjam.
Odgovori
0 0
kameni
05. 07. 2026 11.51
tako je,ko imaš sodniške kvote,ki nebi sodili niti druge slovenske lige
Odgovori
0 0
manucao
05. 07. 2026 11.39
Sploh si ne pedstavljam eventuelne tekme Argentina Kolumbija v četrtfinalu.To bo moral soditi najboljši sodnik.
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+1
1 0
dober dan
05. 07. 2026 11.30
živjo ovčke, a veste da je to prvenstvo zrežirano?
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-6
1 7
REAList7
05. 07. 2026 11.32
Tako kot prejšnje v Katarju. In tudi letos se dela vse za naslov Argentine. Infantino tako na tribunah, kot v izjavah za medije in na svojih družbenih omrežjih ne skriva pripadnosti Argentini in messiju 🤮
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+4
5 1
MiLjBo
05. 07. 2026 11.33
Joj ne, ne vemo.Razsvetli nas prosim, da bomo vedeli tudi mi...🙄
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+2
2 0
kameni
05. 07. 2026 11.49
in pri stevotu overovljeno
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+0
1 1
Kratki
05. 07. 2026 11.50
A zaradi tvojih hrtekov🤣
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-2
0 2
MiLjBo
05. 07. 2026 11.09
Paragvajci bi morali dobit vsaj 8 rumenih kartonov in dva rdeča, resnično najslabše sojenje tega prvenstva, a Francija je vseeno postavila tehtnico na pravično stran.Bravo!
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+6
9 3
Rudar
05. 07. 2026 11.29
Se strinjam.
Odgovori
+3
3 0
REAList7
05. 07. 2026 11.31
Se strinjam. Ne moremo pa mimo tega, da je očitno Tantašev na drugi strani podelil 3 rumene kartone Francozom za prekrške, ki so bili po intenziteti in ostalih kriterijih dosti bolj mili, kot pa tisti, ki so jih redno izvajali Paragvajci. Vse skupaj je res zelo sumljivo, še celo, ker nikoli posredoval vsaj VAR.
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+0
1 1
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