'Najslabša sodniška predstava na tem prvenstvu'

Strelec že svojega sedmega gola na letošnjem mundialu se je na vrhu lestvice izenačil z Argentincem Lionelom Messijem, skupno pa je zvezdnik madridskega Reala pri 19 golih, za rekorderjem Messijem zaostaja le za zadetek. Kylian Mbappe je po dvoboju pohvalil svoje soigralce, da so ohranili mirno kri in se niso pustili sprovocirati Paragvajcem.

icon-chevron-right 1 12 icon-chevron-right Sodnik Ilgiz Tantašev je imel na obračunu Francije in Paragvaja polne roke doela AP

Sojenje na obračunu Francija - Paragvaj AP

Statistična primerjava obračunov med Francijo in Paragvajem v osmini finala svetovnih prvenstev leta 1998 in 2026 Sofascore.com

Francija - Paragvaj AP

Francija - Paragvaj AP

Francija - Paragvaj AP

Francija - Paragvaj AP

Francija - Paragvaj AP

Francija - Paragvaj AP

Francija - Paragvaj AP

Francija - Paragvaj AP

Kylian Mbappe AP























"Mislili so, da bomo na igrišče prišli v smokingih, da bomo le izvajali atraktivne poteze in hitre kombinacije. A tudi mi lahko in znamo igrati umazano. Če se je treba spustiti v trdo igro, potem bomo to tudi storili. S tem nimamo nobenih težav," je povedal strelec edinega gola z enajstmetrovke. Kazahstanski sodnik Ilgiz Tantašev jo je dosodil šele po posredovanju svojih kolegov iz sobe za VAR, potem ko so Paragvajci storili prekršek nad rezervistom Desirejem Douejem.

Po tekmi se je zavoljo popustljivega sojenja Tantaševa pritoževal francoski selektor Didier Deschamps. "Dobili smo tri rumene kartone, naši tekmeci, ki niso izbirali sredstev, da nas zaustavijo, pa le enega. Vsaka ekipa ima svoj slog in igra, kot ji ustreza, s strani Paragvajcev pa smo bili deležni preveč žalitev," meni Deschamps. Rezervist Rayan Cherki je v igro vstopil šele v 84. minuti, a na svoji koži občutil paragvajsko grobost. "Koliko prekrškov so naredili tekmeci? 30 ali 40? In koliko rumenih kartonov so prejeli? Vse sem povedal," je dejal vsestranski nogometaš Manchester Cityja.

Sodnik na sodnika

Nekdanji nemški sodnik Patrick Ittrich, ki je na letošnjem svetovnem prvenstvu strokovni komentator televizijske postaje MagentaTV, je ostro kritiziral Tantaševa. Po njegovem mnenju je Kazahstanec predolgo časa dopuščal pregrobo igro. "Ko gre za rumene in rdeče kartone, potem sodnik ni bil kos svoji nalogi. To je bila najslabša sodniška predstava na letošnjem svetovnem prvenstvu," je bil oster 47-letni sodnik iz Hamburga in omenil dogodek iz 39. minute, ko je Matias Galarza na izjemno grob način zaustavil Mbappeja in mu preprečil nadaljevanje akcije. "Njegov namen je bil, da udari tekmeca. In nič drugega," je dejal Ittrich in dodal, da je sodnik povsem izgubil nadzor nad tekmo.