Najstarejši nogometaš na svetu še ne misli končati kariere

"Moja strast do nogometa ni nič manjša, kot je bila. Veselim se novega izziva, vanj stopam s polno predanostjo. Skupaj ustvarimo zgodovino," je napadalec dejal v izjavi novega kluba.

Miura je profesionalno kariero začel v Braziliji, v katero se je preselil kot 15-letnik. Leta 1986 je odigral prvo od dveh tekem za Santos, nato se je preselil k Palmeirasu. Leta 1990 se je vrnil na Japonsko, devet let preživel pri Werdyju Kawasakiju, leta 1994 pa je zaigral za Genovo.