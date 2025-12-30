Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Najstarejši nogometaš na svetu še ne misli končati kariere

Tokio, 30. 12. 2025 17.33 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
S.V. STA
Kazujoši Miura

Japonec Kazujoši Miura, najstarejši profesionalni nogometaš na svetu, še ne misli končati kariere. Pri skoraj 59 letih je podpisal novo pogodbo: z japonske četrte lige oziroma Atletica Suzuke se je preselil ligo višje, odslej bo nosil dres tretjeligaša Fukushime Uniteda.

"Moja strast do nogometa ni nič manjša, kot je bila. Veselim se novega izziva, vanj stopam s polno predanostjo. Skupaj ustvarimo zgodovino," je napadalec dejal v izjavi novega kluba.

Miura je profesionalno kariero začel v Braziliji, v katero se je preselil kot 15-letnik. Leta 1986 je odigral prvo od dveh tekem za Santos, nato se je preselil k Palmeirasu. Leta 1990 se je vrnil na Japonsko, devet let preživel pri Werdyju Kawasakiju, leta 1994 pa je zaigral za Genovo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po nekaj letih brez nogometa je leta 1999 podpisal pogodbo z zagrebškim Dinamom, za katerega je odigral 12 tekem. Po vnovični vrnitvi v domovino je zamenjal številne klube, nekaj časa pa preživel tudi na Portugalskem in v Avstraliji.

Za reprezentanco Japonske je odigral 89 tekem in dosegel 55 golov, leta 1993 je bil izbran za azijskega in japonskega nogometaša leta. Štirikrat je osvojil naslov japonskega prvaka, zanimivo pa je, da je zbral tudi šest nastopov za japonsko futsal reprezentanco.

nogomet miura

'Ko bo prišel novi selektor, je pomembno, da zadrži energijo v reprezentanci'

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Enakopraven
30. 12. 2025 18.05
Neverjetni so ti Japonski. Vsa čast.
Odgovori
0 0
St. Gallen
30. 12. 2025 18.03
Geni Toyote, sorodnik Kiichiro Tojode
Odgovori
0 0
oježeš
30. 12. 2025 17.53
Ali je kaj v sorodu s Kasaiem?
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Prazniki, ki bolijo: december je za številne družine najtežji mesec v letu
Mali kozorog: 5 ključnih značilnosti vašega otroka
Mali kozorog: 5 ključnih značilnosti vašega otroka
Silvestrovo z otroki: 5 odličnih idej za zabavo
Silvestrovo z otroki: 5 odličnih idej za zabavo
Vse, kar morate vedeti o testu NIPT
Vse, kar morate vedeti o testu NIPT
zadovoljna
Portal
Tako je slavni igralec videti danes
Dnevni horoskop: Strelci iščejo svobodo, kozorogi so ponosni
Dnevni horoskop: Strelci iščejo svobodo, kozorogi so ponosni
Popolni nohti za zimo v začetku leta 2026
Popolni nohti za zimo v začetku leta 2026
Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026
Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026
vizita
Portal
7 živil, ki vsebujejo več cinka kot oreščki
Zakaj nas med prazniki najbolj mikajo ravno nezdrave jedi?
Zakaj nas med prazniki najbolj mikajo ravno nezdrave jedi?
Strokovnjaki napovedujejo, da bi lahko v naslednjih petih letih prišlo do preboja pri zdravljenju demence
Strokovnjaki napovedujejo, da bi lahko v naslednjih petih letih prišlo do preboja pri zdravljenju demence
Odkrijte skrivnosti trajnih sprememb in smiselnih novoletnih ciljev
Odkrijte skrivnosti trajnih sprememb in smiselnih novoletnih ciljev
cekin
Portal
Znaki, da v letu 2026 potrebujete novo službo
Kdaj bo žrebanje za Novoletni loto?
Kdaj bo žrebanje za Novoletni loto?
Tudi Slovenijo čaka takšna prihodnost?
Tudi Slovenijo čaka takšna prihodnost?
Tako radodaren je Zlatan Ibrahimović
Tako radodaren je Zlatan Ibrahimović
moskisvet
Portal
Dogodek, ki je obkrožil Zemljo kar 65-krat, in to v enem dnevu
Ko srce dela nadure: Kaj storiti, če ste se zaljubili v sodelavko/ca?
Ko srce dela nadure: Kaj storiti, če ste se zaljubili v sodelavko/ca?
Pet ribičev na lovu za legendarnim tropskim velikanom
Pet ribičev na lovu za legendarnim tropskim velikanom
Po izgubi spomina se mu zlaže, da sta poročena
Po izgubi spomina se mu zlaže, da sta poročena
dominvrt
Portal
Veterinarji opozarjajo: zaščitite svojega ljubljenčka
Preprosti domači triki, ki pozimi prihranijo čas in živce
Preprosti domači triki, ki pozimi prihranijo čas in živce
Najbolj trpežne zunanje rastline za zimsko okrasitev
Najbolj trpežne zunanje rastline za zimsko okrasitev
Najhitrejši način, kako se znebiti ledu na steklu avtomobila
Najhitrejši način, kako se znebiti ledu na steklu avtomobila
okusno
Portal
Novoletna sladica, ki jo lahko pripravite tik pred zdajci
Manj kot 5 sestavin: hiter prigrizek za silvestrsko zabavo
Manj kot 5 sestavin: hiter prigrizek za silvestrsko zabavo
Silvestrski meni: ideje za 2, 4 ali 8 oseb
Silvestrski meni: ideje za 2, 4 ali 8 oseb
S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela
S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela
voyo
Portal
Sandokan
Sisi
Sisi
Top Gun: Maverick
Top Gun: Maverick
Na žaru
Na žaru
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425