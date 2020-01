Japonski nogometaš bo pri 52 letih odigral že 35. profesionalno sezono

Nogometaši njegove starosti so v glavnem že dolgo nazaj zaključili svoje aktivne kariere in so običajno morda že v trenerskih, direktorskih, novinarskih ali kakšnih drugih vlogah, Kazujoši Miura pa vztraja in bo še (vsaj) eno leto nosil nogometni dres. Japonec se je vpisal v zgodovino, saj je CNN poročal, da je Miura najstarejši profesionalni nogometaš na svetu. Po poročanju televizije NBC je 52-letni nogometaš podpisal pogodbo v najboljši japonski profesionalni ligi (J-League) še za eno sezono, to bo že njegova 35. profesionalna. Miura je v minuli sezoni odigral le tri tekme in ni dosegel gola.

King Kazu, kot je nogometašev vzdevek in bo februarja dopolnil 53 let, je v uradni izjavi dejal: "Uspelo mi je podaljšati pogodbo z moštvom FC Yokohama. Dnevno se bom trudil, da nam uspe obstati v ligi, vendar tudi ne bom pozabil občutkov hvaležnosti in užival bom v nogometu. Naredil bom vse, da prispevam k moštvenim zmagam."