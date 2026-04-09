Najtemnejše poglavje Realovega kapetana, ki izgublja bitko za minute?

Dani Carvajal naj bi po poročanju španske Marce preživljal eno najtežjih obdobij v karieri. Kapetan Real Madrida se je znašel na stranskem tiru brez prave minutaže in prvič po dolgih letih tudi brez statusa nedotakljivega.

Dani Carvajal FOTO: AP

Derbi proti Atlético Madridu je bil vrhunec – Carvajal je začel derbi z Atleticom, odigral na visoki ravni in doživel ovacije. A že takoj zatem hladen tuš. Od junaka derbija do pozabljenega na klopi, ko proti Mallorci in Bayernu ni igral niti minute.

Po navedbah Marce je 34-letni branilec ujet v spiralo, ki jo sestavljajo poškodbe, konkurenca in tudi nezadovoljstvo. Dve operaciji kolena v enem letu sta pustili posledice, medtem ko je na njegovem položaju konkurenca vse hujša. Sprva improvizirane rešitve s Federicom Valverdejem, nato pa še prihod Trenta Alexander-Arnolda, kar je kapetana potisnilo v ozadje.

Alvaro Arbeloa, danes trener, je bil nekoč prav tako desni bočni branilec Real Madrida, in prav Dani Carvajal je bil tisti, ki ga je pred leti postopoma izrinil iz prve postave ter mu "vzel" minute.

Kot razkriva Marca, naj bi napetosti dosegle vrhunec v začetku februarja, ko Carvajal na tekmi proti Rayu Vallecanu ni dobil niti minute. Takrat naj bi počilo med kapetanom in trenerjem Alvarom Arbeloo. Vse skupaj se je še zaostrilo teden dni kasneje v Valencii, kjer je Arbeloa prednost pred izkušenima Carvajalom in Trentom dal mladincu Davidu Jimenezu. Po tekmi je v javnost prišel tudi pogovor nezadovoljnega Carvajala s kondicijskim trenerjem Antoniom Pintusom.

Sledil je neposreden pogovor med igralcem in trenerjem, ki naj bi nekoliko umiril razmere. A razpoke so očitno ostale. Po poročanju Marce je Carvajal na enem od treningov grobo startal na mladega branilca Castille in mu poškodoval koleno. Incident naj bi bil posledica nakopičene frustracije igralca, ki je dolga leta veljal za enega ključnih vodij slačilnice.

