Najtemnejše poglavje Realovega kapetana, ki izgublja bitko za minute?

Dani Carvajal naj bi po poročanju španske Marce preživljal eno najtežjih obdobij v karieri. Kapetan Real Madrida se je znašel na stranskem tiru brez prave minutaže in prvič po dolgih letih tudi brez statusa nedotakljivega.
Derbi proti Atlético Madridu je bil vrhunec – Carvajal je začel derbi z Atleticom, odigral na visoki ravni in doživel ovacije. A že takoj zatem hladen tuš. Od junaka derbija do pozabljenega na klopi, ko proti Mallorci in Bayernu ni igral niti minute.
Po navedbah Marce je 34-letni branilec ujet v spiralo, ki jo sestavljajo poškodbe, konkurenca in tudi nezadovoljstvo. Dve operaciji kolena v enem letu sta pustili posledice, medtem ko je na njegovem položaju konkurenca vse hujša. Sprva improvizirane rešitve s Federicom Valverdejem, nato pa še prihod Trenta Alexander-Arnolda, kar je kapetana potisnilo v ozadje.
Kot razkriva Marca, naj bi napetosti dosegle vrhunec v začetku februarja, ko Carvajal na tekmi proti Rayu Vallecanu ni dobil niti minute. Takrat naj bi počilo med kapetanom in trenerjem Alvarom Arbeloo.
Vse skupaj se je še zaostrilo teden dni kasneje v Valencii, kjer je Arbeloa prednost pred izkušenima Carvajalom in Trentom dal mladincu Davidu Jimenezu. Po tekmi je v javnost prišel tudi pogovor nezadovoljnega Carvajala s kondicijskim trenerjem Antoniom Pintusom.
Sledil je neposreden pogovor med igralcem in trenerjem, ki naj bi nekoliko umiril razmere. A razpoke so očitno ostale. Po poročanju Marce je Carvajal na enem od treningov grobo startal na mladega branilca Castille in mu poškodoval koleno. Incident naj bi bil posledica nakopičene frustracije igralca, ki je dolga leta veljal za enega ključnih vodij slačilnice.
Preobrat je vsaj začasno prinesel nepričakovan zaplet. Alexander-Arnold je zaradi zamude na trening izgubil mesto v začetni enajsterici za mestni derbi, priložnost pa je dobil prav Carvajal. Izkoristil jo je, navdušil in po tekmi celo objel trenerja. Zdelo se je, da se stvari obračajo, a le za kratek čas. Na naslednjih tekmah se je vrnil na klop.
Carvajalu pogodba poteče konec junija, podaljšanje pa za zdaj ni na vidiku. In kot opozarja Marca, ne gre le za boj za minute v Madridu, ogrožen je tudi njegov status v reprezentanci, pa celo nastop na svetovnem prvenstvu. Legenda Reala, ki je več kot desetletje obvladovala desni bok, se prvič sooča z realnostjo, da vlak morda odhaja brez njega.
