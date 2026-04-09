Nogomet

Najtemnejše poglavje Realovega kapetana, ki izgublja bitko za minute?

Madrid, 09. 04. 2026 18.15 pred 1 uro 2 min branja 1

S.V.
Dani Carvajal

Ko je Dani Carvajal 22. marca zapuščal zelenico stadiona Bernabeu, so mu navijači namenili stoječe ovacije. Ne le za odlično predstavo ob derbiju proti Atleticu, temveč za celotno kariero, ki jo je spisal v Madridu. A prav tisti večer, ki je deloval kot poklon legendi, je bil morda tudi simbol nečesa drugega, konca neke ere.

Dani Carvajal naj bi po poročanju španske Marce preživljal eno najtežjih obdobij v karieri. Kapetan Real Madrida se je znašel na stranskem tiru brez prave minutaže in prvič po dolgih letih tudi brez statusa nedotakljivega.

Dani Carvajal
Dani Carvajal
FOTO: AP

Derbi proti Atlético Madridu je bil vrhunec – Carvajal je začel derbi z Atleticom, odigral na visoki ravni in doživel ovacije. A že takoj zatem hladen tuš. Od junaka derbija do pozabljenega na klopi, ko proti Mallorci in Bayernu ni igral niti minute.

Preberi še Bayern v španski prestolnici porazil Real

Po navedbah Marce je 34-letni branilec ujet v spiralo, ki jo sestavljajo poškodbe, konkurenca in tudi nezadovoljstvo. Dve operaciji kolena v enem letu sta pustili posledice, medtem ko je na njegovem položaju konkurenca vse hujša. Sprva improvizirane rešitve s Federicom Valverdejem, nato pa še prihod Trenta Alexander-Arnolda, kar je kapetana potisnilo v ozadje.

Alvaro Arbeloa, danes trener, je bil nekoč prav tako desni bočni branilec Real Madrida, in prav Dani Carvajal je bil tisti, ki ga je pred leti postopoma izrinil iz prve postave ter mu "vzel" minute.

Kot razkriva Marca, naj bi napetosti dosegle vrhunec v začetku februarja, ko Carvajal na tekmi proti Rayu Vallecanu ni dobil niti minute. Takrat naj bi počilo med kapetanom in trenerjem Alvarom Arbeloo.

Vse skupaj se je še zaostrilo teden dni kasneje v Valencii, kjer je Arbeloa prednost pred izkušenima Carvajalom in Trentom dal mladincu Davidu Jimenezu. Po tekmi je v javnost prišel tudi pogovor nezadovoljnega Carvajala s kondicijskim trenerjem Antoniom Pintusom.

Sledil je neposreden pogovor med igralcem in trenerjem, ki naj bi nekoliko umiril razmere. A razpoke so očitno ostale. Po poročanju Marce je Carvajal na enem od treningov grobo startal na mladega branilca Castille in mu poškodoval koleno. Incident naj bi bil posledica nakopičene frustracije igralca, ki je dolga leta veljal za enega ključnih vodij slačilnice.

Preobrat je vsaj začasno prinesel nepričakovan zaplet. Alexander-Arnold je zaradi zamude na trening izgubil mesto v začetni enajsterici za mestni derbi, priložnost pa je dobil prav Carvajal. Izkoristil jo je, navdušil in po tekmi celo objel trenerja. Zdelo se je, da se stvari obračajo, a le za kratek čas. Na naslednjih tekmah se je vrnil na klop.

Carvajalu pogodba poteče konec junija, podaljšanje pa za zdaj ni na vidiku. In kot opozarja Marca, ne gre le za boj za minute v Madridu, ogrožen je tudi njegov status v reprezentanci, pa celo nastop na svetovnem prvenstvu. Legenda Reala, ki je več kot desetletje obvladovala desni bok, se prvič sooča z realnostjo, da vlak morda odhaja brez njega.

Slavko Vinčić med elito sodnikov na nogometnem SP

Dva evrogola za finale, takšnega mojstra bi Slovenija še kako potrebovala

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

REAList7
09. 04. 2026 18.56
Dejstvo je, da so najboljši časi že za njim. Na žalost so poškodbe in dolgotrajna odsotnost naredile svoje. S svojimi izkušnjami pa zna in zmore še pomagati ekipi, vendar ne več vseh 90 minut.
bibaleze
Portal
Petletni sin Maje Šuput začenja glasbeno kariero
Ponosni Matjaž ob maturantskem plesu hčerke
Ponosni Matjaž ob maturantskem plesu hčerke
Herojski policisti pomagali družini v stiski
Herojski policisti pomagali družini v stiski
Mladoletna hči Jelene Karleuše naj bi si operirala nos
Mladoletna hči Jelene Karleuše naj bi si operirala nos
zadovoljna
Portal
Kavbojke v tem odtenku bomo nosile letošnjo pomlad
Helena Blagne objavila fotografijo in sprožila val komentarjev
Helena Blagne objavila fotografijo in sprožila val komentarjev
Kožna bolezen, ki najpogosteje prizadene ženske nad 35. letom starosti
Kožna bolezen, ki najpogosteje prizadene ženske nad 35. letom starosti
To je Kaja povedala o odnosu z Nušo
To je Kaja povedala o odnosu z Nušo
vizita
Portal
Znanstveniki so odkrili količino kave, ki občutno zmanjša stres, rezultat vas bo presenetil
Slovenci smo nori nanj: zakaj je čemaž vsako pomlad pravi zvezdnik narave
Slovenci smo nori nanj: zakaj je čemaž vsako pomlad pravi zvezdnik narave
Vedno več držav se sooča z enakim problemom
Vedno več držav se sooča z enakim problemom
Zakaj vse več otrok trpi zaradi anksioznosti? Strokovnjaki izpostavljajo tri ključne razloge
Zakaj vse več otrok trpi zaradi anksioznosti? Strokovnjaki izpostavljajo tri ključne razloge
cekin
Portal
Ta evropska destinacija beleži kar 236-odstotno rast zanimanja turistov
Družina znižala življenjske stroške za kar 75 odstotkov
Družina znižala življenjske stroške za kar 75 odstotkov
Kako Slovenci znižujejo davke in gradijo premoženje?
Kako Slovenci znižujejo davke in gradijo premoženje?
Tik pred dopusti: podražitve vozovnic so neizogibne
Tik pred dopusti: podražitve vozovnic so neizogibne
moskisvet
Portal
Odločeno: Ženska, odgovorna za smrt zvezdnika, dobila 15 let zapora
Ločitev zaradi sarme? Mož presenečen nad ženino potezo v kuhinji
Ločitev zaradi sarme? Mož presenečen nad ženino potezo v kuhinji
Smrt igralca iz Igre prestolov: umrl pri 35 letih zaradi redke bolezni
Smrt igralca iz Igre prestolov: umrl pri 35 letih zaradi redke bolezni
Obstaja povezava med izbiro avtomobila in inteligenco? Raziskave razkrivajo zanimive rezultate
Obstaja povezava med izbiro avtomobila in inteligenco? Raziskave razkrivajo zanimive rezultate
dominvrt
Portal
Sedem stvari, ki jih je smiselno odstraniti iz dnevne sobe, če želite bolj urejen dom
Aprilska ohladitev: kako zaščititi vrt pred mrazom in slano
Aprilska ohladitev: kako zaščititi vrt pred mrazom in slano
Presenečenje na priljubljeni pohodniški poti: Kako se je noj znašel na Nanosu?
Presenečenje na priljubljeni pohodniški poti: Kako se je noj znašel na Nanosu?
Talno ogrevanje ali radiatorji: kaj je boljše za vaš dom? Strokovni nasveti Bojana Žlebnika
Talno ogrevanje ali radiatorji: kaj je boljše za vaš dom? Strokovni nasveti Bojana Žlebnika
okusno
Portal
Najboljše jagodne sladice brez peke, ki jih morate poskusiti to pomlad
Manj kot 5 minut za omako, ki se poda k skoraj vsaki jedi
Manj kot 5 minut za omako, ki se poda k skoraj vsaki jedi
Črna redkev v kuhinji: izvrstni recepti za vsakodnevne jedi
Črna redkev v kuhinji: izvrstni recepti za vsakodnevne jedi
Ajdova kaša: ideje, kako jo pripraviti za zajtrk, kosilo in večerjo
Ajdova kaša: ideje, kako jo pripraviti za zajtrk, kosilo in večerjo
voyo
Portal
Sanjski moški
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Kmetija
Kmetija
Komar
Komar
