Največja nogometna zaslužkarja v Evropi Mbappe in Simeone

Kar zadeva trenerje, na Otoku prednjačita Španca Pep Guardiola in Mikel Arteta . Strateg Manchester Cityja ima 1,98 milijona evrov mesečno, trener Arsenala pa 1,48.

V angleški ligi Haalandu sledi njegov belgijski soigralec Kevin de Bruyne (2,06), na tretjem in četrtem mestu pa sta Brazilec Casemiro iz Manchester Uniteda (1,8) in egiptovski napadalec Liverpoola Mohamed Salah (1,8).

V španski ligi so za Mbappejem in Viniciusom še poljski napadalec Barcelone Robert Lewandowski z 2,17 milijona ter Realov angleški vezist Jude Bellingham in slovenski vratar Atletica Madrida Jan Oblak s po 1,67 milijona.

Med trenerji Diego Simeone mesečno dobiva 2,17 milijona evrov, Realov Carlo Ancelotti pa 910.000 evrov. Nemec na klopi Barcelone Hansi Flick prejema 830.000 evrov na mesec.