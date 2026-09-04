Glavna razlika med PSG-jem in Barco? 'Kakovost nogometašev'

"Ena glavnih razlik je dinamika v igri. Hitrost in kakovost igralcev sta na drugačni ravni. Trener (Luis Enrique, op. a.) nam daje svobodo. Ko o nečem razlaga, se to potem zgodi tudi na igrišču. To so stvari, ki na koncu delajo razlike," je bila izjava španskega nogometaša, ki prav gotovo ne bo všeč navijačem njegovega nekdanjega kluba.
Barcelona na nov naslov v Ligi prvakov čaka že debelo desetletje (od 2015), medtem ko bo PSG letos napadal že tretjega zaporednega. Prav to je prvi cilj Ferrana Torresa v novi sezoni.
"Gre za dve različni ekipi, a s podobnima filozofijama. Še vedno potrebujem nekaj časa za prilagajanje, a že na treningih sem hitro videl, zakaj so dvakrat zapored dobili Ligo prvakov. Upam, da mi bodo pomagali, da tudi jaz osvojim svojo prvo."
Usoda je hotela, da se bo Torres z Barcelono srečal v tretjem krogu Lige prvakov. "To bo zame seveda posebna tekma. Štiri leta in pol sem preživel v Kataloniji, zato bo zagotovo zelo čustveno. Mislim, da je PSG najboljša ekipa na svetu. A prav zato je na nas še toliko večji pritisk."
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