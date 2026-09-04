Glavna razlika med PSG-jem in Barco? 'Kakovost nogometašev'

"Ena glavnih razlik je dinamika v igri. Hitrost in kakovost igralcev sta na drugačni ravni. Trener (Luis Enrique, op. a.) nam daje svobodo. Ko o nečem razlaga, se to potem zgodi tudi na igrišču. To so stvari, ki na koncu delajo razlike," je bila izjava španskega nogometaša, ki prav gotovo ne bo všeč navijačem njegovega nekdanjega kluba.

Barcelona na nov naslov v Ligi prvakov čaka že debelo desetletje (od 2015), medtem ko bo PSG letos napadal že tretjega zaporednega. Prav to je prvi cilj Ferrana Torresa v novi sezoni.