Največja van Dijkova življenjska bitka: Gledal sem smrti v oči

A tudi tam se stvari niso odvijale po pričakovanjih. Zdravniško osebje je branilca pregledalo in ga s protibolečinskimi sredstvi poslalo domov. Ko je van Dijkova mati slišala za sinovo zdravstveno stanje, se je usedla v avtomobil in obiskala sina, ko ga je našla v hudi agoniji je takoj poklicala reševalce. Zdravniki so odkrili razlitje slepiča, ki bi lahko bilo za van Dijka tudi usodno."Gledal sem smrti v oči. Bilo je grozno. Prvič v življenju mi nogomet ni pomenil popolnoma nič. To je bila bitka za življenje,"se danes spominja van Dijk in razkrije: "Z mamo sva molila, pogovarjala sva se o najrazličnejših mogočih razpletih. V nekem trenutku sem moral podpisati neke dokumente, bila je oporoka. Če bi umrl v bolnici, bi del mojega denarja dobila mama." Še isti dan so ga operirali, naslednjih nekaj dni pa je preživel na intenzivni negi.

"Spominjam se, kako sem ležal v postelji. Nemočen. Nič nisem mogel narediti. Skozi glavo so se mi podile najrazličnejše misli,"priznava nogometaš redsov. Zdravniki so pozneje priznali, da je preživel predvsem po zaslugi dobre kondicijske pripravljenosti.