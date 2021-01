Največji evropski nogometni klubi ob 1,1 milijarde evrov

Skupno, navaja poročilo, so evropski klubi izgubili 1,1 milijarde evrov v primerjavi s prejšnjo sezono zaradi 23-odstotnega (937 milijonov evrov) znižanja prihodkov od televizijskih pravic, 17-odstotnega znižanja (257 milijonov) prihodkov s tekem ter le triodstotnega povišanja (105 milijonov) v komercialnih prihodkih. Barcelona je še naprej prvi evropski klub po prihodkih in vodi s 715,1 milijona evrov, vendar je bil njena 15-odstotna izguba prihodkov (125,7 milijona) v primerjavi z 2018/19 višja kot skupni 12-odstoten padec z 9,3 na 8,2 milijarde evrov.

Katalonskemu klubu tesno sledi Real Madrid s 714,9 milijona evrov prihodkov, kar je znižanje za 42,4 milijona evrov. Zmagovalec lige prvakov Bayern je na tretjem mestu s 634,1 milijona evrov prihodkov, 26 milijonov evrov manj kot v sezoni poprej. Najvišji izpad prihodkov, za 131,1 milijona evrov, je na četrtem mestu zabeležil angleški Manchester United s skupno 580,4 milijona evrov, peti pa je na lestvici prvič v 20 letih Liverpool, ki je imel minulo sezono 558,6 milijona evrov prihodkov in je zabeležil padec za 46 milijonov.

Francoski Paris Saint-Germain (540,6 milijona evrov prihodkov) na sedmem in ruski Zenit Sankt Peterburg (236,5 milijona) na 15. mestu sta edina kluba izven najboljših evropskih lig ‒ Španije, Anglije, Nemčije in Italije. Družba Deloitte je za to sezono, 2020/21 napovedala še bolj črn scenarij. Izpad prihodkov največjih evropskih klubov naj bi zaradi koronavirusne pandemije do konca sezone narasel na dve milijardi evrov.