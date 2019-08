Največji prestop v zgodovini Brava: Jevšenak v Benfico

Dres slovite Benfice sta v preteklosti že nosila denimo tudi Zlatko Zahović in Jan Oblak.

V lanski sezoni je Žan Jevšenakigral za ekipo Brava U17 in na 25 nastopih prispeval sedem golov, nastopil pa je tudi za slovensko reprezentanco do 16 let. Junija je bil tudi na pripravah s člansko ekipo Brava.