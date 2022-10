Najvišja plača na svetu ni dovolj: Mbappe znova zahteva odhod iz PSG

Po enoletni sagi in majskem podpisu nove, najvišje nogometne pogodbe na svetu s PSG-jem, se je (na videz) končno zaključila agonija Parižanov. Kylian Mbappe ni odšel v Real Madrid, ostal je v Parizu in tako bi moralo biti še vsaj do leta 2025. A zdaj, manj kot pet mesecev po podaljšanju pogodbe številni tuji mediji poročajo, da je francoski napadalec znova zahteval odhod iz svojega trenutnega kluba in to že januarja.

Začelo se je s poročili v Franciji, sledila je španska Marca, nato pa objava na Twitterju znanega italijanskega športnega novinarja Fabrizia Romana. Vsi se strinjajo, Kylian Mbappe, trenutno najbolje plačani nogometaš na svetu s stanjem v PSG-ju ni zadovoljen. Lionel Messi in Neymar sta sezono začela uspešno, Francoz je na 12 tekmah sicer dosegel 11 golov, PSG pa letos še ni okusil grenkobe poraza. S statističnega vidika je PSG-jeva sezona pod vodstvom novega trenerja Christopha Galtierja torej odlična, a namigovanja o nezadovoljstvu Mbappeja so iz tedna v teden bila vse glasnejša. icon-expand Kyllian Mbappe FOTO: AP Klub mu je pred podpisom pogodbe obljubil veliko vpliva na kadrovanje, obljubili so mu tudi nakup novega napadalca, ki bi mu omogočil igranje na krilnem položaju, vendar ga na koncu niso kupili in Francoz večino svojega časa na igrišču preživi v konici napada. Ob 20.40 si boste lahko na Kanalu A in VOYO ogledali srečanje Lige prvakov med PSG-jem in Benfico. Lionel Messi na omenjeni tekmi zaradi poškodbe ne bo nastopil. Mbappeja ne skrbi zgolj njegov igralni položaj, ampak tudi njegov odnos z drugima največjima zvezdnikoma v klubu. Lionel Messi in Neymar sta dobra prijatelja še iz časov, ki sta nastopala za Barcelono. Njuno prijateljstvo se ni zaključilo po odmevnem prihodu Argentinca v klub in Mbappe očitno z vzdušjem v ekipi ni zadovoljen. PREBERI ŠE Galtier: Veste, kako pomemben je Messi v naši igri, zato iščemo druge rešitve Mbappe naj bi svojemu klubu izrazil željo po odhodu že januarja prihodnje leto, videli pa bomo kako se bo PSG odzval. Po poročanju Marce naj bi mu v klubu že dejali, da ga v Real Madrid v vsakem primeru ne bodo prodali. Odnosi med kluboma so po minuli sezoni, ko je Real zelo javno novačil Mbappeja zelo slabi. Nanje naj bi vplivalo tudi vztrajanje predsednika Reala Florentina Pereza, ki ne želi odstopiti od ideje Superlige. Spomnimo, predsednik pariškega kluba Naser Al-Khalifa ideji Superlige odločno nasprotuje. Končnega razpleta nove sage v tem trenutku ni mogoče napovedati, zagotovo pa potencialen razhod Mbappeja in PSG-ja na bo sporazumen.