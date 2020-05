Najvplivnejši mož nogometa izpostavil tri zglede: Čeferina, Fergusona in Jordana

Predsednika PSG-ja Nasserja Al-Khelaifija so ob tem, ko so mu podelili laskavi naziv najvplivnejšega moža nogometa, povprašali, katera imena bi sam izpostavil za zgled, če bil na strani tistih, ki bi izbirali najbolj vplivne ljudi v svetu nogometa in športa nasploh. "Ne bi rad delal seznama Top5, še manj pa bi rad koga užalil, če ga ne bi omenil, toda omenim lahko voditelja, kot je Aleksander Čeferin, ki ima izjemen vpliv že od samega začetka mandata pri Uefi. Dokazuje, da je vezni člen, ki sta ga evropski in svetovni nogomet zelo potrebovala," je o Slovencu povedal predsednik PSG-ja.

"Sir Alex Ferguson (nekdanji trener Manchester Uniteda, op. p.) je ustvaril eno najboljših nogometnih moštev na svetu, toda njegova karizma je bila – in še vedno je – neverjetna. Še danes, ko vstopi na stadion, je na tribunah vznemirjenje, kar lahko občutiš," je nadaljeval Al-Khelaifi. "Če stopimo iz sveta nogometa, bi izbral Michaela Jordana zaradi njegove karizme, toda tudi zaradi tega, ker ima njegov vpliv še danes, dolgo po upokojitvi, enako moč. Ne le, da je bil največji, zdi se, da se njegovo vladanje od tedaj še ni končalo," je prostor za legendarnega košarkarja, ki je z nedavnim dokumentarcem The Last Dance (Zadnji ples, op. p.) znova zavzel veliko medijskega prostora, našel Katarec, sicer nekdanji teniški igralec organizacije ATP.

Premagati Cristiana je čast in presenečenje v enem

Potem, ko je v bitki za najbolj vplivnega človeka nogometa premagal celo Cristiana Ronalda, je Al-Khelaifi povedal, da je to velik privilegij in presenečenje v enem. "Cristiano Ronaldo ima izjemno miselnost iz leta v leto in neizenačljivo karakterno moč. Še vedno si želi biti boljši iz dneva v dan in vedno išče limite. Občudujem njegovo vztrajnost in je izjemen primer športnika, ki je lahko zgled ostalim," je o članu Juventusa povedal predsednik PSG-ja.