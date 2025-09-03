Svetli način
Nogomet

Najvrednejše zasedbe: Real Madrid na vrhu, Barca 5., PSG 7.

Ljubljana, 03. 09. 2025 14.23 | Posodobljeno pred 37 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.M.
Komentarji
3

Letošnji poletni prestopni rok je postregel s številnimi zanimivimi in nepričakovanimi prestopi. Precej aktiven je bil tudi Real Madrid, ki ima po podatkih Transfermarkta najvrednejšo ekipo na svetu. Sledijo trije angleški velikani, Barca pa je na 5. mestu.

Rodrygo, Jude Bellingham, Kylian Mbappe in Vinicius Junior
Rodrygo, Jude Bellingham, Kylian Mbappe in Vinicius Junior FOTO: Profimedia

Zasedba madridskega Reala je vredna natanko 1,4 milijarde evrov in pričakovano zaseda prvo mesto. Nobeno presenečenje, saj za beli balet igrajo trije od petih najvrednejših nogometašev na svetu. Jude Bellingham in Kylian Mbappe sta vredna po 180, Vinicius Junior pa 170 milijonov.

Bukayo Saka
Bukayo Saka FOTO: AP

Z 1,33 milijarde sledi Arsenal, ki je poleti pripeljal nekaj odmevnih okrepitev, najvrednejši posameznik pa ostaja Bukayo Saka z vrednostjo 150 milijonov. Zasedba Manchester Cityja je vredna natanko 100 milijonov manj, s 180 milijoni pa je najvrednejši Erling Haaland. Na četrto mesto se je povzpel največji poletni zapravljivec Liverpool, katerega ekipa je vredna 1,12 milijarde, dva izmed novincev – Florian Wirtz in Alexander Isak – pa sta vredna 140 oziroma 120 milijonov.

Lamine Yamal
Lamine Yamal FOTO: Profimedia

Peto mesto zaseda Barcelona, ki na poletni tržnici ni bila zelo aktivna. Z vrednostjo 1,11 milijarde so tik za Liverpoolom, pohvalijo pa se lahko z najvrednejšim nogometašem sveta – 200-milijonskim Laminom Yamalom. Med deseterico najvrednejših ekip so še trije angleški velikani (Chelsea, Tottenham in Manchester United), poleg teh pa še PSG na 7. in Bayern München na 8. mestu.

10 najvrednejših zasedb:

1. Real Madrid - 1,4 milijarde
2. Arsenal - 1,33 milijarde
3. Man City - 1,23 milijarde
4. Liverpool - 1,12 milijarde
5. Barcelona - 1,11 milijarde
6. Chelsea - 1,08 milijarde
7. PSG - 1,08 milijarde
8. Bayern - 905 milijonov
9. Tottenham - 891 milijonov
10. Man United - 748 milijonov

JAZsemTI
03. 09. 2025 15.00
Več je dnara manj je fuzbala!
Heprk
03. 09. 2025 14.46
+1
Ampak yamal lamine ima 17.let
HALAcR7
03. 09. 2025 14.48
+1
in to že zadnjih 5 let
