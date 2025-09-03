Najvrednejše zasedbe: Real Madrid na vrhu, Barca 5., PSG 7.

Zasedba madridskega Reala je vredna natanko 1,4 milijarde evrov in pričakovano zaseda prvo mesto. Nobeno presenečenje, saj za beli balet igrajo trije od petih najvrednejših nogometašev na svetu. Jude Bellingham in Kylian Mbappe sta vredna po 180, Vinicius Junior pa 170 milijonov.
Z 1,33 milijarde sledi Arsenal, ki je poleti pripeljal nekaj odmevnih okrepitev, najvrednejši posameznik pa ostaja Bukayo Saka z vrednostjo 150 milijonov. Zasedba Manchester Cityja je vredna natanko 100 milijonov manj, s 180 milijoni pa je najvrednejši Erling Haaland. Na četrto mesto se je povzpel največji poletni zapravljivec Liverpool, katerega ekipa je vredna 1,12 milijarde, dva izmed novincev – Florian Wirtz in Alexander Isak – pa sta vredna 140 oziroma 120 milijonov.
Peto mesto zaseda Barcelona, ki na poletni tržnici ni bila zelo aktivna. Z vrednostjo 1,11 milijarde so tik za Liverpoolom, pohvalijo pa se lahko z najvrednejšim nogometašem sveta – 200-milijonskim Laminom Yamalom. Med deseterico najvrednejših ekip so še trije angleški velikani (Chelsea, Tottenham in Manchester United), poleg teh pa še PSG na 7. in Bayern München na 8. mestu.
10 najvrednejših zasedb:
1. Real Madrid - 1,4 milijarde
2. Arsenal - 1,33 milijarde
3. Man City - 1,23 milijarde
4. Liverpool - 1,12 milijarde
5. Barcelona - 1,11 milijarde
6. Chelsea - 1,08 milijarde
7. PSG - 1,08 milijarde
8. Bayern - 905 milijonov
9. Tottenham - 891 milijonov
10. Man United - 748 milijonov
