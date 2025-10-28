Najvrednejši igralec lige bi kmalu lahko debitiral, a kot kaže, ne bo

V zadnjih urah letošnjega poletnega prestopnega roka je Mariborčane okrepil Oscar Zambrano, ki se mu čez natanko teden dni izteče prepoved igranja zaradi dopinga. Ekvadorec je po podatkih Transfermarkta najvrednejši posameznik slovenskega prvenstva, skrbi pa dejstvo, da v Mariboru mladega nogometaša še niso videli.

Oscar Zambrano FOTO: AP icon-expand

Ker je Oscar Zambrano v Maribor prestopil z dopinško prepovedjo, so številni nanj hitro pozabili. 21-letnik je v začetku septembra podpisal pogodbo do poletja 2029, vijoličasti pa so takoj sporočili, da bo imel pravico nastopa od 4. novembra, ko se mu izteče enoletna prepoved, ki ga je doletela zaradi uporabe zdravila, ki je vsebovalo nedovoljeno substanco. Tudi slovenski mediji mlademu ekvadorskemu vezistu nis(m)o posvečali veliko pozornosti, saj so bile v povezavi s poročanjem o najtrofejnejšem slovenskem klubu v ospredju številne trenerske menjave. A zdaj se bliža datum, ko bo lahko Zambrano, ki je po podatkih Transfermarkta vreden sedmino celotnega mariborskega kadra, ponovno stopil na igrišče.

Kdo je Oscar Zambrano?

21-letnik si je ime ustvaril v ekvadorskem klubu Quito, s svojimi predstavami pa pridobil zanimanje številnih uglednih evropskih klubov. Med temi so Ajax, Freiburg in Stuttgart, noben od omenjenih pa se na koncu ni odločil za odkup njegove pogodbe. Avgusta lani je vendarle zapustil domovino in odšel na enoletno posojo v drugo angleško ligo. Obrambno naravnani vezist je za Hull City odigral osem tekem in sodeloval pri dveh zadetkih, v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo sedel tudi med rezervisti Ekvadorja, nato pa je sledila kazen.

Oscar Zambrano FOTO: Profimedia icon-expand

Kje je Oscar Zambrano?

Ob podpisu pogodbe je vodja nogometnih operacij pri mariborskem klubu Cem Basgül o mladeniču govoril z izbranimi besedami: "Oscar je igralec z izjemnim potencialom, ki bo bistveno dvignil kakovost v naši ekipi. Gre za mednarodno zelo cenjenega igralca, ki bo zaradi nesrečnih okoliščin odsoten do novembra, a prav ta situacija nam je omogočila, da smo ga pripeljali. Njegov profil, miselnost in tehnične sposobnosti se popolnoma ujemajo s slogom nogometa, ki ga želimo uveljaviti na igrišču. Prepričani smo, da bo postal pomembna okrepitev moštva." Bo pa nogometaš z vrednostjo dveh milijonov evrov težko postal pomembna okrepitev, če ga nekaj dni pred iztekom prepovedi igranja še zmeraj ni v Mariboru. Trener vijoličastih Feđa Dudić je pred dnevi namreč pojasnil, da z Zambranom, ki bo lahko čez teden dni uradno spet igral, niso v kontaktu ter da trenira individualno. "Ne vem, ali mu je morda naš kondicijski trener glede treningov dal kakšna navodila, z njim se o tem nisem pogovarjal. Preprosto je tako, da sem nasledil tisto, kar sem dobil," je povedal Dudić, ki je doslej z Mariborom na treh tekmah vknjižil dve zmagi in poraz.

Jean Michael Seri FOTO: AP icon-expand

Jean Michael Seri že na treningih

Zambrano, kot kaže, še nekaj časa ne bo debitiral med slovensko elito, vse bližje temu pa je izkušeni obrambni vezist Jean Michael Seri, za katerim je dolgo okrevanje po poškodbi gležnja, ki jo je staknil pred enim letom. Nogometaš s Slonokoščene obale, ki je bil leta 2018 vreden kar 35 milijonov in v preteklosti igral za Nico, Fulham in Galatasaray, je že začel s treningi. Trenutno dela individualno s kondicijskim trenerjem, Dudić pa upa, da se bo med naslednjim reprezentančnim premorom priključil ekipnim treningom in čez približno en mesec zaigral v vijoličastem dresu.