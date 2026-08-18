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Nogomet

Naključje? Neymar prva 'žrtev' novega pravila v Braziliji

Ljubljana, 18. 08. 2026 09.55 pred 2 urama 2 min branja 8

Avtor:
M.J.
Neymar

Nova pravila v brazilskem nogometu so na tekmi med Santosom in Vasco da Gamo poskrbela za nenavadno situacijo, v glavni vlogi pa se je znašel Neymar. Zvezdnik Santosa je postal prvi nogometaš, pri katerem so uporabili novo pravilo obveznega enominutnega izhoda z igrišča, in to kar dvakrat na isti tekmi.

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Brazilska nogometna zveza je uvedla nova pravila, katerih cilj je zmanjšati zavlačevanje igre, predvsem v primerih, ko vratarji ali igralci na igrišču potrebujejo zdravniško pomoč. Neymar je zelo hitro občutil, kako novi sistem deluje v praksi.

Vratar potreboval pomoč, posledice pa je nosil Neymar

Prva nenavadna situacija se je zgodila tik pred koncem prvega polčasa. Vratar Santosa Gabriel Brazao je po enem izmed dvobojev zahteval posredovanje zdravniške ekipe. Po novem pravilu mora v primeru, ko vratar po zdravniški oskrbi ostane v igri, eden od njegovih soigralcev za 60 sekund zapustiti igrišče. 

Neymar je napovedal reprezentančno upokojitev.
Neymar je napovedal reprezentančno upokojitev.
FOTO: AP

Trener ali kapetan lahko določita, kateri igralec bo začasno zapustil zelenico, vendar morata odločitev sprejeti v predpisanem času. Pri Santosu tega niso storili pravočasno, zato se je samodejno aktiviral naslednji del pravila, po katerem mora igrišče zapustiti kapetan moštva. Kapetanski trak je nosil prav Neymar.

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Medtem ko se je Brazao vrnil med vratnici, je moral Neymar ob rob igrišča in počakati, da se izteče enominutna kazen. Vrnil se je, nato pa še sam potreboval zdravniško pomoč. S tem pa Neymarjevih težav z novim pravilom še ni bilo konec. Po vrnitvi na igrišče je tudi sam zahteval zdravniško pomoč. Pravila so tudi v tem primeru jasna. Če je igralec oskrbljen na igrišču, mora po končani intervenciji za eno minuto zapustiti igro.

Neymar
Neymar
FOTO: AP

Tako je moral brazilski zvezdnik na isti tekmi kar dvakrat za 60 sekund z igrišča, vendar iz povsem različnih razlogov. Prvič zaradi zdravniške oskrbe svojega vratarja in zamude Santosa pri izbiri drugega igralca, drugič pa zaradi lastnih zdravstvenih težav.

Brazilci želijo preprečiti zavlačevanje

Novo pravilo je bilo uvedeno predvsem zato, da bi zmanjšali primere, ko se zdravniške prekinitve uporabljajo za umirjanje ritma tekme ali pridobivanje časa. Posebej problematični so bili primeri, ko so zdravniško pomoč zahtevali vratarji, saj se brez njih tekma ne more nadaljevati. V Braziliji zato upajo, da bodo z uvedbo posledic za ekipo, katere vratar potrebuje oskrbo, zmanjšali možnosti za zlorabo tovrstnih prekinitev.

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Neymar je tako postal prvo veliko nogometno ime, ki je občutilo posledice novega pravila. Verjetno pa niti sam ni pričakoval, da ga bo to na eni sami tekmi doletelo kar dvakrat. Na koncu mu vsaj rezultat ni pokvaril večera. Santos je namreč Vasco da Gamo prepričljivo premagal s 3:0.

Razlagalnik

Brazilska nogometna zveza, znana kot Confederação Brasileira de Futebol (CBF), je krovna organizacija, ki upravlja nogomet v Braziliji. Ustanovljena je bila leta 1914 in je odgovorna za organizacijo državnih prvenstev ter upravljanje brazilske nogometne reprezentance. Brazilija je najbolj uspešna država v zgodovini svetovnih prvenstev, saj je osvojila kar pet naslovov prvakov, zato ima CBF velik vpliv na razvoj nogometne taktike in pravil na globalni ravni.

Zavlačevanje igre je taktična poteza, ki jo ekipe uporabljajo za ohranjanje ugodnega rezultata, zlasti v zaključnih fazah tekme. To vključuje pretirano počasno izvajanje prekinitev, kot so avti in prosti streli, ali pa simuliranje poškodb, da bi se prekinil ritem nasprotnikove igre. Ker nogometna ura teče neprekinjeno, vsaka sekunda prekinitve neposredno zmanjšuje čas, ki ga ima nasprotna ekipa na voljo za dosego gola, kar je privedlo do uvedbe strožjih pravil za zagotavljanje večjega deleža 'aktivne igre'.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI8

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blef
18. 08. 2026 12.36
Doktor o preigravanju in simoliranju. No pa velik je tudi dobil po nogah je treba priznat.
Odgovori
0 0
enkve
18. 08. 2026 12.23
Glede na to, da se Naymar res velikokrat valja po tleh brez razloga saj ga podre že piš vetra bi morda bilo najbolje, da kar celo tekmo stoji ob igrišču.
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+2
2 0
GUNDABAD
18. 08. 2026 11.43
Sej to on dela ze celo kariero, špila klovna na vec nacinov
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+4
4 0
KrTakoNeki
18. 08. 2026 11.27
..rad pogledam kakšno dobro fuzbal tekmo... Ne razumem pa, zakaj ravno pri fuzbalu ne poznajo ure. Vso oblast postavljajo sodniku v odločanje in od njega so odvisne dodatne minuta podaljškov. Definitivno ni človeka, ki nebi bil vsaj malo pristranski in hitro lahko gre to na škodo drugega. Igra naj traja aktivnih 45 min. Ko se piska faul, ura stoji. Ko je nekdo poškodovan, ura stoji. Ko nekdo izvaja 11metrovko - ura stoji. Enostavno! Ko se izteče 45 min, se zapiska in če je žoga v zraku, se počaka, da pade na tla in KONEC. ENOSTAVNO...
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+4
4 0
NIKI 2
18. 08. 2026 11.15
Najmanj pet minut ena minuta ni nič. Za Nejmarja pa tako vsi vemo da se nenormalno valja po igrišču že od nekdaj. Sedaj je sicer zamenjal golmana vendar bi tudi on včasih lahko presedel polovico tekme .
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+4
4 0
huperz
18. 08. 2026 11.04
Dobra je ta kazen, le da bi podaljšal na 2min. Nogomet bo postal bolj aktiven in zanimiv.
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+3
3 0
Uporabnik-1442225
18. 08. 2026 10.58
Je še malo dobil glede na to da je kralj valjanja
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+6
6 0
Razumnež
18. 08. 2026 10.54
Pričakovano.... presenečen sem, da ni počival ob igrišču še več časa.
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+4
4 0
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