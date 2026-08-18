Naključje? Neymar prva 'žrtev' novega pravila v Braziliji

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Brazilska nogometna zveza je uvedla nova pravila, katerih cilj je zmanjšati zavlačevanje igre, predvsem v primerih, ko vratarji ali igralci na igrišču potrebujejo zdravniško pomoč. Neymar je zelo hitro občutil, kako novi sistem deluje v praksi.

Vratar potreboval pomoč, posledice pa je nosil Neymar

Prva nenavadna situacija se je zgodila tik pred koncem prvega polčasa. Vratar Santosa Gabriel Brazao je po enem izmed dvobojev zahteval posredovanje zdravniške ekipe. Po novem pravilu mora v primeru, ko vratar po zdravniški oskrbi ostane v igri, eden od njegovih soigralcev za 60 sekund zapustiti igrišče.

Neymar je napovedal reprezentančno upokojitev. FOTO: AP

Trener ali kapetan lahko določita, kateri igralec bo začasno zapustil zelenico, vendar morata odločitev sprejeti v predpisanem času. Pri Santosu tega niso storili pravočasno, zato se je samodejno aktiviral naslednji del pravila, po katerem mora igrišče zapustiti kapetan moštva. Kapetanski trak je nosil prav Neymar.

Medtem ko se je Brazao vrnil med vratnici, je moral Neymar ob rob igrišča in počakati, da se izteče enominutna kazen. Vrnil se je, nato pa še sam potreboval zdravniško pomoč. S tem pa Neymarjevih težav z novim pravilom še ni bilo konec. Po vrnitvi na igrišče je tudi sam zahteval zdravniško pomoč. Pravila so tudi v tem primeru jasna. Če je igralec oskrbljen na igrišču, mora po končani intervenciji za eno minuto zapustiti igro.

Neymar FOTO: AP

Tako je moral brazilski zvezdnik na isti tekmi kar dvakrat za 60 sekund z igrišča, vendar iz povsem različnih razlogov. Prvič zaradi zdravniške oskrbe svojega vratarja in zamude Santosa pri izbiri drugega igralca, drugič pa zaradi lastnih zdravstvenih težav.

Brazilci želijo preprečiti zavlačevanje

Novo pravilo je bilo uvedeno predvsem zato, da bi zmanjšali primere, ko se zdravniške prekinitve uporabljajo za umirjanje ritma tekme ali pridobivanje časa. Posebej problematični so bili primeri, ko so zdravniško pomoč zahtevali vratarji, saj se brez njih tekma ne more nadaljevati. V Braziliji zato upajo, da bodo z uvedbo posledic za ekipo, katere vratar potrebuje oskrbo, zmanjšali možnosti za zlorabo tovrstnih prekinitev.

Neymar je tako postal prvo veliko nogometno ime, ki je občutilo posledice novega pravila. Verjetno pa niti sam ni pričakoval, da ga bo to na eni sami tekmi doletelo kar dvakrat. Na koncu mu vsaj rezultat ni pokvaril večera. Santos je namreč Vasco da Gamo prepričljivo premagal s 3:0.