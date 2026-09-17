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Nogomet

Močan naliv v Valencii povzročil odpoved nogometne tekme španske La Lige

Valencia, 17. 09. 2026 16.50 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.I.
Levante

Sredin večer v Valencii bi moral ponuditi obračun šestega kroga španske La Lige med Levantejem in Athletic Clubom, a je imela narava drugačne načrte. Močan naliv je le nekaj minut pred predvidenim začetkom tekme povsem zalil zelenico stadiona Ciutat de València, zaradi česar so bili organizatorji prisiljeni srečanje prestaviti.

Tekma bi se morala začeti ob 21.30, igralci obeh ekip pa so pred tem še opravili ogrevanje. Nato se je vreme v zelo kratkem času močno poslabšalo. Okoli 21.15 se je nevihta nad območjem stadiona še okrepila, velika količina vode pa je hitro preplavila igralno površino. Razmere so postale tako slabe, da žoga po zelenici praktično ni več mogla normalno potovati.

Poplavljeno pa ni bilo le igrišče. Voda je zalila tudi predel ob tunelu, skozi katerega igralci prihajajo na zelenico, posnetki s stadiona pa so pokazali ogromne količine vode tudi v drugih delih objekta. Močan dež je spremljal veter, za območje Valencie pa je bilo zaradi pričakovanih močnih padavin izdano oranžno vremensko opozorilo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Predstavniki La Lige in sodniška ekipa so preverili stanje zelenice ter ugotovili, da pogoji ne omogočajo varne izvedbe tekme. Odločitev o prestavitvi je bila tako dokončno sprejeta tik pred predvidenim začetkom srečanja. V ospredju je bila predvsem varnost nogometašev in gledalcev. Navijači, ki so že bili na tribunah, so se zaradi hudega naliva umaknili v spodnje in pokrite dele stadiona. Ko je bila odpoved potrjena, so stadion postopoma zapustili, potem ko so se vremenske razmere nekoliko umirile.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kapetan Athletica Iñaki Williams je po odločitvi poudaril, da je bilo igrišče povsem neprimerno za nogomet in da je bila prestavitev glede na razmere najbolj smiselna odločitev. Tudi športni direktor Levanteja Héctor Rodas je pojasnil, da v takšnih razmerah niso želeli tvegati.

Zanimivo je, da to ni prvi podoben primer na stadionu Ciutat de València v zadnjem obdobju. Zaradi slabega vremena je bila decembra 2025 prestavljena že domača tekma Levanteja proti Villarrealu, ki je bila nato odigrana februarja letos.

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