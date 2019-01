Namesto čestitk iz Madrida zbadljivke Messiju: '399. in ne 400. gol'

Je ali ni Lionel Messi zabil 400 golov v španskem prvenstvu? Praktično vsi razen madridskega športnega časnika MARCA, ki podeljuje nagrado za najboljšega strelca Primere Division, menijo, da mu je to uspelo na nedeljski tekmi z Eibarjem (3:0).

Messi (levo) in Suarez proslavljata po enem od golov na nedeljski tekmi. FOTO: AP

Dnevnik MARCAje s svojim načinom štetja golov že nekajkrat dvignil precej prahu v španskem in svetovnem nogometu. Osrednji madridski športni dnevnik si namreč lasti pravico do priznavanja (ali odvzemanja) zadetkov nogometašev španskih ekip ‒ ne glede na uradne zapisnike. Tako je leta 2011 močno odmeval primer s tekme Real Madrida, ko je Cristiano Ronaldoob izvajanju prostega strela zadel soigralca Pepeja, žoga pa je v močno spremenjenem loku padla v mrežo. Čeprav je uradni zapisnik kot strelca prepoznal Pepeja, je MARCAv boju za naslov najboljšega strelca sezone "pomagala" Ronaldu in mu prištela gol več ter s tem zmedla tudi širšo nogometno javnost. Gol, ki ga je Ronaldu dnevnik MARCA pripisal leta 2011:

Tako je tudi v ponedeljek, dan po zmagi Barcelone nad Eibarjem, ki mu je Lionel Messi (nesporno) zabil 17. prvenstveni gol sezone, ki je bil za mnoge tudi njegov 400. v karieri. MARCAje namreč namesto čestitk za izjemen dosežek v Barcelono poslala vse kaj drugega kot to: "odštela" mu je namreč zadetek s tekme proti Athletic Bilbau iz sezone 2012/13 in zapisala, da bo moral na okrogli jubilej še malce počakati. "Messi bo do 400 golov v LaLigi gotovo prišel. Toda za dnevnik MARCA jih je dosegel 399, ker je ta gol, to pa zaradi tega gola, ki smo ga zapisali kot avtogol (Fernandu) Amorebieti,"so zapisali. "Sodnik Mateu Lahoz je resda pripisal gol Argentincu v uradnem zapisniku. Podoben gol je padel v prejšnji sezoni in ravnali smo enako. Na tekmi Athletic‒ Barcelona iz sezone 2011/12 je sodnik v zapisniku gol pripisal Fernandu Llorenteju in MARCA ga je pripisala (Gerardu) Piqueju kot avtogol, šlo je za zelo podobno akcijo kot pri tistem 'polemičnem' golu Amorebiete." Gol Messija iz sezone 2012/13, ki ga MARCA ne šteje v Messijevo statistiko:

Messi je sicer proti Eibarju zabil že osmi gol na zadnjih petih tekmah v vseh tekmovanjih, "dvojček" je prispeval proti Espanyolu in hat-trick proti Levanteju. Baske je sicer načel Luis Suarez, ki je lepo kombiniral s Philippejem Coutinhom, Messi pa je naskok Barce podvojil v 53. minuti, ko mu je žogo po še eni bliskoviti izmenjavi s Coutinhom odložil Suarez, Argentinec pa si jo nastavil za strel in jo poslal za hrbet gostujočega vratarja ter s tem proslavil osebni jubilej.

Messi pozdravlja navijače na Camp Nouu. FOTO: AP

Valverde: Igralec iz druge galaksije

Trener katalonskega ponosa Ernesto Valverdeni skrival zadovoljstva po zadnjem sodnikovem žvižgu in na novinarski konferenci priznal, da "čuti", da bo Argentinec nekoč dosegel in presegel tudi znamko 500 golov. "A že 400 (golov, op. a.) je smešno. To je lahko reči, a če zlagaš njegove gole enega za drugim ... Številke so stratosferske, neverjetne. Messi je izjemen igralec iz druge galaksije,"je izjavil Valverde. "Ne le to, da je strelec, tudi vse ostalo, kar ustvari, goli, ki nam jih da, kaj ustvarja okoli sebe." Suarez, ki je zabil prekrasen gol za končnih 3:0, je prav tako pohvalil soigralca, s katerim je od prestopa iz Liverpoola stkal še posebej čvrsto prijateljsko vez. MESSI Še naprej piše zgodovino

"Jasno je, da moramo biti zelo ponosni na Messija, ker vsak teden kaže, kako dober je, še naprej piše zgodovino s klubom," je menil Suarez o Messiju, ki je zdaj prispeval že 25 golov na 23 tekmah v vseh tekmovanjih samo v tej sezoni, v kateri je 17-krat zadel v prvenstvu. Najboljši strelec Primere je vse od novembra 2014, ko je prehitel legendarnega Telma Zarro. Nekdanji napadalec Athletica je v 50. letih prejšnjega stoletja postavil rekord (251 golov), ki je "preživel" vse do Messija, ki pa je zdaj že bližje neverjetni podvojitvi Zarrovega dosežka. Tudi Ronaldo je sicer prehitel Zarro in se od Real Madrida poslovil s 311. prvenstvenim golom. V najboljši peterici sta še dva realovca, Mehičan Hugo Sanchez (234) in Španec Raul Gonzalez (228). Na večni lestvici Barcelone je Messi že lep čas najboljši strelec, po golu Eibarju je (uradno) zadel 575-krat, sledita Španec Cesar Rodriguez (232) in Madžar Laszlo Kubala (194). Messijev gol proti Eibarju, ki je bil po vseh uradnih statistikah njegov 400. prvenstveni v karieri: