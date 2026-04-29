Namesto poslastice v Parizu raje spremljal tretjeligaški obračun

Nogometaši PSG-ja in Bayerna so na prvi polfinalni tekmi Lige prvakov spisali eno najlepših poglavij v zgodovini omenjenega tekmovanja.
Devet zadetkov, številne neizkoriščene priložnosti, izjemni posamični vložki vrhunskih protagonistov na zelenici na eni in drugi strani je večji del nogometnega sveta, ki je spremljal obračun bodisi v živo na tribunah nabito polnega Parka princev bodisi preko različnih elektronskih naprav, pustilo odprtih ust.
A moštvi, ki bi glede na kakovost igralskega kadra in po prepričanju mnogih morali nastopiti v velikem finalu najprestižnejšega klubskega tekmovanja na svetu, očitno nista prepričali dolgoletnega trenerja Manchester Cityja Josepa "Pepa" Guardiolo.
Ta si je po poročanju Sky Sportsa namreč raje ogledal obračun angleških tretjeligašev Stockporta in Port Valea (1:2). Potem ko si je (najbrž) ogledal vrhunce dvoboja iz francoske prestolnice, bi si Guardiola, če bi jih seveda imel, verjetno populil vse lase z glave.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.