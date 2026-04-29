Nogomet

Namesto poslastice v Parizu raje spremljal tretjeligaški obračun

London, 29. 04. 2026 12.58 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.V.
Pep Guardiola

Da je posebnež med nogometnimi strokovnjaki, je znano že vrsto let. Eden največjih inovatorjev med trenerji Josep "Pep" Guardiola redko zamudi priložnost, razen če nima svojih obveznosti pri Manchester Cityju, ogledati si vrhunske tekme konkurenčnih moštev tako v angleškem prvenstvu kot v elitni Ligi prvakov. Toda tokrat je 55-letni Katalonec storil (velik) izjemo.

  • Luis Diaz po odlični akciji zadel za 5:4
    01:10
    Luis Diaz po odlični akciji zadel za 5:4
  • Upamecano z glavo znižal zaostanek (5:3)
    00:24
    Upamecano z glavo znižal zaostanek (5:3)
  • Ousmane Dembele zadel za že 5:2
    00:22
    Ousmane Dembele zadel za že 5:2
  • Khvicha Kvaratskhelia povišal na 4:2
    00:32
    Khvicha Kvaratskhelia povišal na 4:2
  • Kane iz 11 metrov za vodstvo Bavarcev (0:1)
    01:06
    Kane iz 11 metrov za vodstvo Bavarcev (0:1)
  • Ousmane Dembele z bele pike za 3:2
    00:45
    Ousmane Dembele z bele pike za 3:2
  • Michael Olise zabil za 2:2
    00:18
    Michael Olise zabil za 2:2
  • Joao Neves za preobrat na 2:1
    00:18
    Joao Neves za preobrat na 2:1
  • Khvicha Kvaratskhelia izenačil na 1:1
    00:26
    Khvicha Kvaratskhelia izenačil na 1:1

Nogometaši PSG-ja in Bayerna so na prvi polfinalni tekmi Lige prvakov spisali eno najlepših poglavij v zgodovini omenjenega tekmovanja. 

Devet zadetkov, številne neizkoriščene priložnosti, izjemni posamični vložki vrhunskih protagonistov na zelenici na eni in drugi strani je večji del nogometnega sveta, ki je spremljal obračun bodisi v živo na tribunah nabito polnega Parka princev bodisi preko različnih elektronskih naprav, pustilo odprtih ust.

A moštvi, ki bi glede na kakovost igralskega kadra in po prepričanju mnogih morali nastopiti v velikem finalu najprestižnejšega klubskega tekmovanja na svetu, očitno nista prepričali dolgoletnega trenerja Manchester Cityja Josepa "Pepa" Guardiolo

Ta si je po poročanju Sky Sportsa namreč raje ogledal obračun angleških tretjeligašev Stockporta in Port Valea (1:2). Potem ko si je (najbrž) ogledal vrhunce dvoboja iz francoske prestolnice, bi si Guardiola, če bi jih seveda imel, verjetno populil vse lase z glave.

