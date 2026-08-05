Namesto v Celje k Matjažu Keku

Igor Vekić je novi čuvaj mreže Belih. Prestopil je z Danske, kjer je bil prejšnji dve sezoni prvi vratar za jutlandski klub Vejle, s katerim je lani izpadel iz prve lige. Pred tem je branil pri Bravu in na Portugalskem za Paços Ferreira. Zbral je 5 nastopov za izbrano vrsto, za katero je leta 2024 proti ZDA debitiral pod vodstvom svojega novega trenerja Matjaža Keka.

Igor Vekić FOTO: NK Bravo

"Hvala za prijetno dobrodošlico, lepo je biti novi igralec Rijeke, ki je velik klub. To prinaša odgovornost in pozitiven pritisk, ki ga ima rad vsak nogometaš, ker z njim prihaja kakovost. Prvi vtisi so odlični in komaj čakam, da spoznam soigralce in navijače," je ob prestopu povedal Vekić.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke