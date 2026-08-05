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Nogomet

Namesto v Celje k Matjažu Keku

Reka, 05. 08. 2026 14.14 pred 5 dnevi 1 min branja 2

Avtor:
S.Z.
Matjaž Kek

Slovenski reprezentančni vratar Igor Vekić se seli na Kvarner. Z Rijeko je sklenil dvoletno pogodbo, 28-letnika pa so povezovali tudi s prestopom v Celje in v drugo špansko ligo. Zdaj bo moči združil z Matjažem Kekom.

Igor Vekić je novi čuvaj mreže Belih. Prestopil je z Danske, kjer je bil prejšnji dve sezoni prvi vratar za jutlandski klub Vejle, s katerim je lani izpadel iz prve lige. Pred tem je branil pri Bravu in na Portugalskem za Paços Ferreira. Zbral je 5 nastopov za izbrano vrsto, za katero je leta 2024 proti ZDA debitiral pod vodstvom svojega novega trenerja Matjaža Keka.

Igor Vekić
Igor Vekić
FOTO: NK Bravo

"Hvala za prijetno dobrodošlico, lepo je biti novi igralec Rijeke, ki je velik klub. To prinaša odgovornost in pozitiven pritisk, ki ga ima rad vsak nogometaš, ker z njim prihaja kakovost. Prvi vtisi so odlični in komaj čakam, da spoznam soigralce in navijače," je ob prestopu povedal Vekić.

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Po odhodu s položaja selektorja slovenske reprezentance se je Kek na Rujevico vrnil junija. Tam je deloval že med letoma 2013 in 2018, v sezoni 2016/17 pa je klub popeljal tudi do dvojne krone.

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KOMENTARJI2

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profi
05. 08. 2026 19.43
Ovo vino se popilo več davno mister Kek,pa da vidimo.
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biggbrader
05. 08. 2026 14.37
Čestitke Hrvatom.
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