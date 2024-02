Namesto Vermezovića bo Muro vodil Žlogar

"Prihajam v velik slovenski klub z bogato tradicijo in velikim številom navijačev. Mura je klub, ki je že osvajal lovorike, tudi zato se je bilo težko upreti klicu Mure," je dejal Žlogar in dodal: "Navijačem lahko obljubim, da bom dal v to delo celega sebe. Želim si, da ekipa doseže pozitivne rezultate, da dvignemo samozavest igralcev in še povečamo zanimanje za nogomet v Prekmurju."

Anton Žlogar je kot nogometaš člansko kariero začel v Izoli, v Sloveniji pa je nato igral še za Primorje, Gorico in Olimpijo. Med slovensko nogometno elito je zbral točno 300 nastopov in ob tem prispeval 90 zadetkov.

Nato je sedem let preživel na Cipru, kjer je bil član Paralimnija, Anorthosisa Famaguste, Omonie iz Nikozije in Alkija Larnace. Pot ga je proti koncu kariere vodila še v Italijo, kjer je bil član Pordenoneja in Krasa, kjer je tudi končal kariero. Žlogar je zbral tudi 39 nastopov za slovensko reprezentanco.

Po koncu igralske kariere se je podal v trenerske vode. Na začetku je vodil Kras, nato je prevzel Brda in kasneje kranjski Triglav. Od leta 2019 je deloval na Nogometni zvezi Slovenije, kjer je vodil reprezentance do 16, 17, 18 in 19 let.

"Prihod Antona Žlogarja je zasledovanje strategije kluba, ki je povezana z delom z mladimi. Na tak način želimo še bolj povezati člansko moštvo in nogometno šolo, kjer uveljavljamo nogometaše, ki se razvijajo pri nas. Z nekaj izkušenejšimi nogometaši, ki so v pomoč pri afirmaciji mladih nogometašev, si želimo zgraditi uspešno in tekmovalno moštvo, ki bo krivuljo obrnilo navzgor," je povedal predsednik kluba Robert Kuzmič.