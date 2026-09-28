Namesto vode med odmorom za hidracijo pili pivo in žganje!

Na družbenih omrežjih se je namreč po tekmi pojavil posnetek, iz katerega je jasno razvidno, da so imeli igralci (ne)priljubljeni odmor za osvežitev. Na prvi pogled nič nenavadnega, a namesto z vodo ali s sokom so igralci potešili žejo s pivom in z žgano pijačo.

Kamere so ujele legendarnega Brazilca Ailtona s pivom v roki in posnetek je hitro postal viralen. Ailton je bil eden pomembnejših členov šampionske zasedbe Werderja v sezoni 2003/04, v kateri so za seboj pustili tudi münchenski Bayern, v isti sezoni pa so z zmago proti Alemannii Aachen osvojili še domači pokal.