Namigovanja so se uresničila, Lopetegui je preteklost

Julen Lopetegui, ki je lani zapustil Wolverhampton, je West Ham vodil na zgolj 22 tekmah, na londonskem stadionu pa naj bi ga zamenjal nekdanji vodja stroke pri Chelseaju in Brightonu Graham Potter.

Kladiva so 14. na lestvici Premier lige, sedem točk nad območjem izpada, po le šestih zmagah v 20 ligaških tekmah v času Špančevega mandata. Sobotni poraz z 1:4 proti prvaku Manchester Cityju je bil kaplja čez rob za vodilne v klubu.

"Prva polovica sezone 2024/25 ni bila usklajena z ambicijami kluba in klub je zato ukrepal v skladu s svojimi cilji," so zapisali v izjavi West Hama in dodali: "Uprava bi se rada zahvalila Julenu in njegovim sodelavcem za njihovo trdo delo v času, ko so bili pri Hammersih, in jim želi veliko uspeha v prihodnosti."

West Ham je bil med največjimi zapravljivci v Premier ligi v poletnem prestopnem roku, saj je za igralce, med njimi Maxa Kilmana, Crysencia Summervilla in Niclasa Fullkruga, odštel približno 150 milijonov evrov.

58-letni nekdanji trener Real Madrida, Španije in Seville je bil maja lani imenovan namesto Davida Moyesa. Lopetegui je peti trener Premier lige, ki je izgubil službo v tej sezoni, pridružil se je Eriku ten Hagu, Stevu Cooperju, Garyju O'Neilu in Russellu Martinu.