Nani: Fergusonu ni bilo mar, če si na trening prišel rahlo pijan

Nani, ki trenutno igra za Orlando City v ligi MLS, je za Manchester United nastopal od 2007 do 2014, razen zadnje sezone pa je vselej deloval pod okriljem Sira Alexa Fergusona. Portugalec je za domači časopis Tribuna Expresso razkril, da je bil Škot ob prazničnih časih zelo razumevajoč do igralcev in njihovih želja: "Tudi sam sem se rad zabaval, a s tem v klubu nikoli niso imeli težav. Če naslednji dan nismo imeli treninga ali za kakšne posebne dni, kot sta božič in silvestrovo, so nam vselej dali proste roke. Za novo leto se ni noben obremenjeval, če si na trening prišel rahlo pijan. To je bila Fergusonova posebnost, saj je vselej vedel, kako naj se do igralcev obnaša. Vso leto smo garali in tega se je odlično zavedal, zato nam je ob tovrstnih priložnostih priredil lažji trening. Če je 1. januarja Wes Brown, denimo, prišel pijan, ga je popolnoma razumel."

Nani

Nani pri 33 letih ni več najmlajši in tega se zaveda tudi sam, zato je, da bi še naprej lahko igral na najvišjem nivoju, priredil tudi svoj način življenja. Kot sam pravi, ven ne zahaja tako pogosto kot nekoč, obenem pa bolj pazi na prehrano, saj čuti, da lahko v nogometu doseže še marsikaj. Čez lužo je sicer sezona že končana, Orlando pa bo naslednjo uradno tekmo odigral šele 29. februarja, ko bo v prvem krogu lige MLS gostil Real Salt Lake.

MLS