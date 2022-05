Nantes francoski pokalni prvak

Nogometaši Nantesa so zmagovalci francoskega pokala. V finalu v Parizu so z 1:0 ugnali tekmece iz Nice. Tekmo je odločila enajstmetrovka v 47. minuti, ki jo je uspešno izvedel Ludovic Blas. Za Nantes, ki je v polfinalu po enajstmetrovkah izločil Monaco, je to četrta pokalna lovorika po sezonah 1978/79, 1998/99 in 1999/2000. Zasedba iz Nice, ki se je v finale prebila prek nižjeligaša Versaillesa, pa ostaja pri treh tovrstnih pokalih (1951/52, 1953/54, 1996/97).

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Izid, finale:

Nantes – Nice 1:0 (0:0)

Blas 47./11m