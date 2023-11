Napad na ekipo Lyona: 'Kamni so leteli po celem avtobusu'

Pred dnevi so navijači Marseilla pričakali nogometaše Lyona, ki bi morali gostovati na stadionu Velodrome, in napadli klubski avtobus. Najslabše jo je odnesel glavni trener Fabio Grosso, ki je v bolnici prejel 13 šivov, o incidentu pa je spregovoril branilec Lyona Jake O'Brien.

icon-expand Avtobus Lyona FOTO: AP

Rivalstvo med Lyonom in Marseillom ima v Franciji zelo bogato zgodovino, v kateri ni manjkalo incidentov, ki nimajo mesta na nogometnih zelenicah. Nogometašem, ki niso odraščali v Franciji, rivalstvo med kluboma ni tako dobro poznano, zato je bilo veliko igralcev Lyona šokiranih, ko so v njihov avtobus začeli leteti raznorazni predmeti. "Večina nas je imela v ušesih slušalke, nato pa nas je presenetil velik pok. Na začetku zaradi glasne glasbe nisem vedel, kaj se dogaja, nato pa sem videl, da skozi razbita okna avtobusa letijo kamni in drugi predmeti. Obkoljeni smo bili z več sto navijači Marseilla, zato nismo imeli druge možnosti, kot da zaščitimo svoje glave in upamo, da nič ne prileti v nas," je o škandalu za The Athletic povedal branilec Lyona Jake O'Brien.

icon-expand Jake O'Brien FOTO: Jake O'Brien - Twitter

Za O'Briena je bila situacija malce lažja kot za druge, saj se je v najstniških letih, ko je na Irskem zmagoval turnirje v boksu, redno srečeval z močnimi udarci ter se naučil, kako zaščititi svoje telo. Na treningih, kjer je spariral s pet do šest let starejšimi boksarji, se je spopadal s težkimi izzivi, kljub velikemu potencialu pa se je odločil za nogometno kariero. "Ko je avtobus prišel na varno, smo se nekateri še bolj veselili tekme. Želeli smo stopiti na teren in se jim maščevati na zelenici," je dodal 22-letni Irec, ki po napadu še ni vedel, da so nekateri utrpeli resne poškodbe. Najbolj je nastradal glavni trener Fabio Grosso, ki je ob razbitju okna avtobusa utrpel poškodbe obraza, kar je bil glavni razlog, da je francoska nogometna zveza tekmo prestavila.

"Nismo vedeli, da sta trenerja poškodovana, saj smo ščitili vsak svojo glavo. Za poškodbe smo izvedeli komaj takrat, ko smo stopili iz avtobusa. Poleg našega so napadli tudi avtobuse z našimi navijači in nekatere izmed njih resno poškodovali," je še povedal O'Brien, ki se je Lyonu pridružil to poletje. Marseille in Lyon bosta prestavljeno tekmo odigrala 6. decembra, vodstvo Lyona pa je v torek pozvalo k sankcijam in pojasnilo, da želijo tekmo odigrati na nevtralnem igrišču, saj varnostni pogoji za igranje v Marseillu niso izpolnjeni.