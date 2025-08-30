Napadalec Chelseaja bo oblekel dres Bayern Münchna

Potem ko je Chelsea v poletnem prestopnem roku v svoje vrste pripeljal Liama Delapa in Joaa Pedra, je postalo jasno, da glavni trener Enzo Maresca v prihodnje ne računa več na Nicolasa Jacksona. Za njegov prestop naj bi tekom poletja zahtevali astronomsko vsoto denarja, kot vse kaže pa so se z nemškim prvakom uspeli dogovoriti za enoletno posojo z možnostjo odkupa.

Jackson, ki pri Bayernu vsekakor ne bo prva izbira, to je namreč angleški zvezdnik Harry Kane, je v Londonu preživel dve sezoni. Chelsea ga je julija 2023 za 37 milijonov pripeljal iz Villarreala. 24-letni Senegalec je v modrem dresu odigral 81 tekem, sodeloval pri 42 zadetkih in s klubom osvojil Konferenčno ligo ter klubsko svetovno prvenstvo.