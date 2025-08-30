Napadalec Chelseaja bo oblekel dres Bayern Münchna

Potem ko je Chelsea v poletnem prestopnem roku v svoje vrste pripeljal Liama Delapa in Joaa Pedra, je postalo jasno, da glavni trener Enzo Maresca v prihodnje ne računa več na Nicolasa Jacksona. Za njegov prestop naj bi tekom poletja zahtevali astronomsko vsoto denarja, kot vse kaže pa so se z nemškim prvakom uspeli dogovoriti za enoletno posojo z možnostjo odkupa.
Jackson, ki pri Bayernu vsekakor ne bo prva izbira, to je namreč angleški zvezdnik Harry Kane, je v Londonu preživel dve sezoni. Chelsea ga je julija 2023 za 37 milijonov pripeljal iz Villarreala. 24-letni Senegalec je v modrem dresu odigral 81 tekem, sodeloval pri 42 zadetkih in s klubom osvojil Konferenčno ligo ter klubsko svetovno prvenstvo.
Vrste londonskega velikana je zapustil tudi Christopher Nkunku, ki se je za 37 milijonov pridružil Milanu. Tudi on je pri Chelseaju igral dve sezoni, dosegel 18 golov in prispeval pet podaj.
Milan, ki ga trenira Massimiliano Allegri, po katastrofalnem osmem mestu v prejšnji sezoni italijanskega prvenstva to sezono ne bo igral v evropskih tekmovanjih, po uvodnih dveh tekmah ligaške sezone na Apeninskem polotoku pa imajo Milančani tri točke, potem ko so v petek z 2:0 premagali Lecce.
