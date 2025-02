Napadalec Maribora odhaja na Portugalsko, zamenjal ga je Ali Reghba

Napadalec Maribora Orphe Mbina se seli na Portugalsko, kjer se bo pridružil drugoligašu Leirii v boju za napredovanje v prvo ligo. Gre za posojo do konca sezone, z možnostjo odkupa. Poleg tega so v štajerski prestolnici predstavili novo okrepitev. Ali Regbha, 25-letnik z alžirskimi in irskimi koreninami, rojen v Nemčiji, prihaja kot najboljši igralec prvenstva Severne Makedonije. Krilni napadalec je pogodbo podpisal do poletja 2027.

Po sklenitvi dogovora med kluboma se Orphe Mbina seli na Portugalsko, kjer bo tamkajšnjemu drugoligašu Leirii skušal pomagati v boju za napredovanje v prvo ligo. Gre za posojo do konca sezone 2024/25, z možnostjo odkupa. Gabonec se je Mariborčanom pridružil poleti, pred tem je večji del kariere preživel v Franciji. Za Maribor je na 20 tekmah dosegel šest golov.

Napad okrepil Reghba Ali Regbha, 25-letnik z alžirskimi in irskimi koreninami, rojen v Nemčiji, je nazadnje igral za Rabotnički. Prihaja kot najboljši igralec prvenstva Severne Makedonije, v jesenskem delu je dosegel sedem zadetkov in zabeležil pet asistenc. Podpisal je pogodbo do poletja 2027 in postal novi lastnik dresa s številko 11.

"Med temeljitim raziskovanjem igralcev, ki bi ekipi prinesli novo razsežnost in dodatno kakovost, smo si bili v športnem delu enotnega mnenja. Ali je bil izbran po dolgotrajnem skavtiranju in z zadovoljstvom ga lahko predstavimo kot našega novega člana. Ima hitrost, prodornost, sposobnost preigravanja in je zelo učinkovit. Združuje lastnosti, ki smo jih iskali in pomenijo dodano vrednost. Verjamemo, da prinaša kakovost, ki jo potrebujemo v boju za obe lovoriki. Odločitev, da smo poiskali novo rešitev v ofenzivnem delu, ne pomeni, da nismo s kom zadovoljni, ampak je naš namen, da dobimo še večjo konkurenčnost v ekipi. Predvsem pa večjo konkretnost," je poudaril Mihael Mikić, športni direktor Maribora.

Sin Alžirca in Irke, ki je do šestega leta živel v Essnu, nato pa polnoletnost dočakal v Dublinu, je bil med nogometnim odraščanjem največ časa del nogometne šole Bohemiansa. Pozneje se je preselil v Anglijo in igral v Leicestru za selekcijo U21. Zadnji postaji je imel v Alžiriji (Belouizdad) in Severni Makedoniji (Rabotnički). "Selitev v Maribor pomeni vznemirljivo poglavje v mojem življenju, zelo sem vesel, da sem tukaj. Ko sem slišal za zanimanje Maribora, nisem imel pomislekov. Vem, da prihajam v klub z bogato zgodovino, a tudi klub, ki tekmuje za velike zadeve in se bori za trofeje. Gre za pomemben korak v moji karieri in z navdušenjem pričakujem nov izziv," je po podpisu pogodbe dejal Ali Reghba, ki si je sobotno zmago Maribora proti Domžalam ogledal s tribune.

Ob tem je dodal: "S tem sem si le utrdil spoznanje, da bom del ekipe, ki igra napadalen nogomet, s posestjo in prevlado na igrišču. Kot neposreden igralec, ki rad ustvarja priložnosti, menim, da bi se lahko uspešno vklopil. Sam skušam priti do situacij, od koder sem lahko nevaren za vrata tekmecev in tako pomagam svoji ekipi. Rad namenim navijačem, kar si želijo. Zadetke in asistence. Verjamem, da lahko postanem pomemben del ekipe in prispevam svoj delež. Med kariero sem spoznal različne lige, od irske, angleške, alžirske do makedonske. Pri tem sem se tudi naučil, kako se hitro prilagoditi na nova okolja. Upam, da mi bo to uspelo v najkrajšem času tudi v Mariboru in bo naša skupna zgodba nadvse uspešna."