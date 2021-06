Napadalec Stuttgarta pod prisilo nastopal z lažnim imenom

Odgovorni v Stuttgartu so v današnji izjavi za javnost zapisali, da je igralčevo pravo ime Silas Katompa Mvumpa in da je bil rojen 6. oktobra 1998 v Kinšasi, glavnem mestu Demokratične republike Kongo. To pomeni, da je leto starejši, kot so sprva mislili.

'Zadnjih nekaj let sem preživel v strahu'

Lažno identiteto naj bi si izmislil Silasov nekdanji agent, ki je takrat 19-letnega nogometaša vzel k sebi v Pariz ter mu spremenil ime in datum rojstva. V klubu menijo, da je do tega prišlo, da bi se prekinile vezi med nogometašem in njegovim matičnim klubom iz Konga, poleg tega pa bi bil Silas tako tudi bolj odvisen od agenta. "Zadnjih nekaj let sem preživel v strahu, skrbelo me je tudi za družino v Kongu. To, da sem razkril svojo zgodbo, je bil zame težak korak," pa je dejal Silas. Igralec se je nemškemu prvoligašu Stuttgartu pridružil leta 2019 iz francoskega drugoligaša Paris FC.