Napet troboj za naslov prvaka polni tribune naših južnih sosedov

Navijači Hajduka so do zadnjega kotička napolnili stadion Kranjčevićeva v Zagrebu.

Vodilni moštvi hrvaškega prvenstva sta svoji tekmi 23. kroga odigrali v soboto. Rijeka je na domači Rujevici pred kar 7693 navijači zanesljivo (4:0) ugnala Lokomotivo. Zatem je bil na gostovanju pri Rudešu uspešen še Hajduk (0:2). Prvič po koncu novembra je bil med strelci ljubljenec splitskih navijačev Marko Livaja.

Po podatkih na uradni spletni strani hrvaške nogometne zveze je zmago Hajduka v živo spremljalo slabih 4500 navijačev, od tega je velika večina pesti stiskala za goste. Po naši oceni pa je bilo na tekmi dejansko še precej več navijačev, saj je bila kontrola vstopnic ob vstopu zelo površna, tako da so bile do zadnjega kotička napolnjene tudi vse stopnice, poti do tribun in prostor za zadnjo vrsto.

Prava norija, ki so jo v Dalmaciji zanetili dobri rezultati Hajduka in odmevne okrepitve v zimskem prestopnem roku, se najbolj pozna na odličnem obisku domačih tekem Hajduka. V povprečju si jih ogleda dobrih 22 tisoč navijačev. Doslej jih je bilo 11, tako da skupen obisk na Poljudu znaša 246.078. Za primerjavo, vse dosedanje tekme slovenskega prvenstva so na tribune do te nedelje skupaj privabile 122.069 navijačev ali v povprečju 1169 na tekmo.