Napeto bo vse do zadnjega dne

Zelo drži, kar je po porazu v Soutnamptonu svojim igralcem očital Mauricio Pochettino : "Drugega dela tekme preprosto niste vzeli dovolj resno". Padec Tottenhamovega interesa povišati vodstvo je bil boleč celo na nepristranskega gledalca. Danny Rose je, misleč, da za njegovim hrbtom ni nikogar, oster predložek po tleh kar preskočil. Nalet v nebranjeni del kazenskega prostora je izkoristil Yan Valery . James Ward-Prowse je nato izvedel krasen prosti strel, vsaj tako lepo kot pred tednom na Old Traffordu, in Southampton je prišel do nove zmage. Zanimivo, tudi Valey je bil prvi strelec v Manchestru.

V nedeljo je bil na delu spet klasično ultra-energičen Liverpool, tak, ki ga v zadnjih dveh mesecih nismo videli pogosto. Burnley je na Anfieldu povedel prvi, a ob prejetem golu, ki ga je neposredno iz kota zadel Ashley Westwood , je domačega vratarja Alissona Beckerja odrinil James Tarkowski . Mo Salah se ni vpisal med strelce, zato pa se je Sadio Mané , dvakrat. Na Liverpoolovih krilih sta bila neutrudna Trent Alexander-Arnold in Andy Robertson . Veliko dela je na sredi polja opravil tudi marljivi Adam Lallana . Zdi se, da je Liverpool spet zbujen in dobro pripravljen na sredin obračun proti Bayernu.

Derbi na stadionu Emirates sem si ogledal v živo. Spopad Arsenala in Manchester Uniteda se sploh ni zdel tako bombastičen kot namigujejo poudarjeni časnikarski naslovi, češ, moštvo Oleja Gunnarja Solskjaerja je bilo v Premier ligi prvič poraženo. Že po prvih podajah se je vedelo, da bo. O kakšnem presenečenju ni bilo govora. Romelu Lukaku je imel dve zlati priložnosti, toda vsakomur je jasno, da se Belgijec na omejenem prostoru ne znajde, še bolj pa je bilo očitno, da mu bo izkušeni Arsenalov kapetan Laurent Koscienly vsakokrat preprečil namero. Odlično je igral tudi bosanski as Sead Kolašinac . Zadetek, ki ga je z razdalje v gostujoča vrata zalepil Granit Xhaka , je lahko predmet povsem ločenega balističnega seminarja. A izključni krivec zanj je bila nerodnost ali (ne)posredovanje Davide De Gee . Španec v golu Manchester Uniteda je blestel ob Unitedovi lanski zmagi na tej tekmi. Taktični načrt domačega trenerja Unaija Emeryja je bil izveden odlično, Unitedovci pa so prikazali zelo bled in skrajno nenatančen nogomet.

Od četrfinalista Lige prvakov se je pričakovalo več. Iz Tottenhama so namreč ravno v petek sporočili, da bo njihov na novozgrajeni stadion White Hart Lane prihodnji mesec že nared, tako da je dolgopričakovana selitev, iz izposojenega Wembleyja, že potrjena. Vesela novica in nato čudaški poraz. Tottenham je spet zelo podoben Tottenhamu.

Stabilni Wolverhampton se Chelseaju ni pustil tudi na Stamford Bridgeu. Premagal ga je že jeseni. Mučno obleganje gostujočih vrat se je zaključilo šele v sodnikovem podaljšku, ko jeEden Hazard modrim zagotovil točko. To je storil zelo elegantno. Njegov diagonalni strel z 22-ih metrov je zadel skrajni kot, ob tem, da je bil pogled Ruija Patricia, vratarja gostov, večkratno pokrit. Bunkeraški Wolverhampton je edini priigrani strel na domači gol spreobrnil v vodstvo že kmalu po odmoru. Spreten pa tudi srečen v protinapadu je bil Mehičan Raul Jimenez. Chelsea še vedno račun na to, da bo zaostalo tekmo (proti Brightonu) dobil in se bo tako vrnil boj za končno 4.mesto.

Uvodna tekma 30.kroga je bila tudi derbi. Obračuni med Crystal Palaceom in Brightonom so znani kot M23 derbiji. Stadiona obeh klubov namreč loči vpadnica s to oznako, tako da so navijači obeh že pred pol stoletja sprejeli dejstvo, da so sosedje. Rivalstvu se niso v minulih desetletjih izognili niti številni igralci in tudi trenerji, ki so delovali v obeh taborih. V soboto so prvi gol dosegli gostje. Pobegli veteranski napadalec Glenn Murray je z izjemnim finišem presenetil domačo obrambo. Kapetan Lews Dunkje, kakopak, nekdanjemu članu Crystal Palace, podal z razdalje 60 metrov. Na začetku drugega dela srečanja je bil z enajstmetrovke uspešen Srb Luka Milivojević. Naprezanja ofenzivnih domačinov pa je spreobrnil francoski krilni napadalec Anthony Knockaert, ki je izvedel manever al la Arjen Robben in žogo, ki jo je po znani formuli prejel iz svoje polovice travnika, virtuozno zabil v skrajni zgornji kot domačih vrat.

Brighton, ki je na gostovanjih navadno zelo slab (komaj 17. med vsemi), si je z novimi tremi točkami močno okrepil položaj v bitki za obstanek. S skupno zbranimi 33-imi točkami se je izenačil prav s Crystal Palaceom. Igralci in navijači Brightona so zmago slavili kot nori. A je kljub temu kapetan domačih Milivojević po tekmi pošteno priznal: “To je bila ena tistih tekme, ko veš, da ti ne bo uspelo, pa če se še tako trudiš. Uspelo pa je njim. Če smo pošteni, je prav zaradi takih tekem nogomet tako zanimiv in ga imamo zato tako radi”. Milivojević je za športno oceno derbija prejel pohvale iz vseh koncev nogometne Anglije.