Napeto v Barceloni: Messija ne bo, Guardiola pa na večerji v mestu

V oddaji El Larguero na radiu Cadena SER so v soboto zvečer poročali, da Barcelona nikakor ni upravičena do 700 milijonov evrov odškodnine, ki jo predpisuje Argentinčeva odkupna klavzula. Ker si ekipi odvetnikov vsaka po svoje razlagata omenjeno klavzulo oziroma sporni člen pogodbe, bi se lahko zgodilo, da bi o odškodnini odločalo sodišče, v El Largueru pa so zagotovili, da bi bila v vsakem primeru občutno nižja od omenjenih 700 milijonov.

Nizozemski trener Barcelone Ronald Koemanje na zbor povabil 31 nogometašev, ki morajo v skladu s predpisi vodstva ligaškega tekmovanja opraviti obvezna testiranja na prisotnost okužbe z novim koronavirusom. S treningi bodo Katalonci sicer začeli v ponedeljek, privrženci Barce pa že nekaj dni zadržujejo dih zaradi negotovosti okoli prihodnosti kapetana in najboljšega strelca v zgodovini kluba Lionela Messija. Ta vse od razkritja, da je od Barcelone s priporočenim pismom uradno zahteval konec sodelovanja, v javnosti še ni spregovoril, veliko pa bi o njegovi prihodnosti lahko razkrile njegove poteze v naslednjih dneh. In zdi se, da je Messi pripravljen nadaljevati s spopadom proti vodstvu kluba, saj je katalonski radio RAC1že v soboto napovedal, da Messija na nedeljski zbor ne bo. Argentinec naj bi to že sporočil klubu, ki bo zdaj moral razmisliti o morebitnih disciplinskih ukrepih.

Messi naj bi v pošto že dobil priporočeno pismo Barcelone, ki ga je opomnila, da ima še vedno veljavno pogodbo, in da se mora zglasiti na treningih. V taboru južnoameriškega zvezdnika so prepričani, da lahko po zaslugi posebne klavzule v pogodbi 33-letni nogometaš brez odškodnine odide s Camp Noua, odprtih rok pa naj bi ga čakali pri Manchester Cityju, Paris Saint-Germainu, Juventusu, Interju iz Milana ... V zadnjem času se pojavljajo celo namigovanja na selitev k ameriškemu Interju iz Miamija, kjer deluje sloviti Anglež David Beckham.

Povratek 'odpisanih'

Posebna zgodba bo v nedeljo tudi prihod urugvajskega napadalca Luisa Suareza, ki naj bi mu Koeman v kratkem telefonskem pogovoru že sporočil, da nanj v prihodnji sezoni ne računa. Na "odstrelu" so tudi Ivan Rakitić, Arturo Vidal, Samuel Umtitiin še nekateri, ki pa jim Katalonci novih delodajalcev še niso poiskali. Koeman ne bo mogel računati na zaenkrat najodmevnejšo okrepitev tega prestopnega roka, bosansko-hercegovskega vezista Miralema Pjanića, ki se zaradi pozitivnega testa, oddal ga je minuli teden, nahaja v samoizolaciji. Podobno velja za Umtitija in njegovega rojaka Jean-Clair Todiboja. Dolgo časa bo po operaciji kolenskih vezi odsoten tudi prvi vratar Marc-Andre ter Stegen, a naj bi tudi Nemec prišel na nedeljski zbor. Upravičeno odsoten bo Brazilec Philippe Coutinho, ki ima zaradi igranja v finalu Lige prvakov daljše počitnice po povratku s trofejami polne posoje pri Bayernu.

Zaradi prihajajočega reprezentančnega premora bodo sicer najvidnejši člani prve ekipe Barcelone izpustili prve treninge z novim trenerjem, saj so vpoklicani v svoje državne vrste. Takšni so denimo Španci Sergio Busquets, Anssumane Fati, Riqui Puig, Juan Mirandain Pedro Gonzalez ‒ Pedri, Francoza Clement Lengletin Antoine Griezmannter Portugalca Nelson Semedoin Francisco Trincao, še en novinec v Barcini ekipi. Vsi bodo opravili obvezna testiranja pri klubu in se nato priključili svojim reprezentancam, ki jih čakajo uvodne preizkušnje nove sezone Lige narodov.

Končali sodelovanje z odvetniško pisarno, ki je svetovala Messiju, nato pa se je pojavil še Guardiola

Radio Cadena SER je poročal, da je Barcelona po hitrem postopku končala sodelovanje z odvetniško pisarno Cuatrecasas, kjer naj bi pri pošiljanju uradne zahteve za prestop pomagali Messiju. Zanimivo, da je Cuatrecasas pred leti Argentincu priporočil ravno predsednik Josep Maria Bartomeu, ki mu je omenjeno podjetje pomagalo tudi pri številnih sodnih bitkah v minulih sezonah, zdaj pa je pomembno pripomoglo k svetovanju južnoameriškemu zvezdniku na škodo kluba.

Da je bilo sinoči v katalonski prestolnici še bolj pestro, so poskrbele tudi fotografije znane kitajske restavracije, na katerih se je pojavil nekdanji trener Barcelone in zdaj prvi mož stroke pri Manchester Cityju Josep Guardiola. Številni menijo, da obisk legendarnega Katalonca v domačem mestu ni naključje, saj naj bi bil ravno City glavni kandidat, da si zagotovi usluge Messija v tej oziroma prihodnji sezoni. A dejstvo, da je Guardiola prišel v Katalonijo, pomeni, da bo moral nekdanji vezist in kapetan Barcelone ob povratku na Otok v 14-dnevno samoizolacijo. Po poročanju Sky Sportsbo zaradi tega Guardiola moral izpustiti dobršen del priprav, glede na to, da se ligaška sezona s tekmo pri Wolverhampton Wanderersih začne že 21. septembra. A če se bo Katalonec iz domovine vrnil skupaj z Messijem, mu v Angliji verjetno ne bo zameril prav nihče ...