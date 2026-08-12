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Nogomet

PSG in Aston Villa danes za prvo lovoriko v novi sezoni

Salzburg, 12. 08. 2026 06.00 pred 4 urami 2 min branja 1

Avtor:
R.S.
Evropski superpokal

Francoski Paris Saint-Germain in angleška Aston Villa se bosta danes v Salzburgu pomerila za zmago v evropskem superpokalu. Parižani so si nastop zagotovili z zmago nad Arsenalom v elitni Ligi prvakov, na drugi strani pa si je moštvo iz Birminghama nastop zagotovilo z zmago v finalu Evropske lige nad Freiburgom. Tekmo si boste lahko od 20.30 dalje v neposrednem prenosu ogledali na Kanalu A in VOYO.

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UEFA Superpokal: PSG - Aston Villa
UEFA Superpokal: PSG - Aston Villa
FOTO: VOYO

V avstrijskem Salzburgu se bosta za 58 centimetrov visoko in 12,2 kilograma težko lovoriko v evropskem superpokalu med seboj pomerila francoski Paris Saint-Germain in angleška Aston Villa. Ekipi sta se v tekmovanjih pod okriljem Uefe doslej srečali le enkrat – v četrtfinalu Lige prvakov v sezoni 2024/25, ko so Francozi skupno slavili s 5:4.

Stavnice v vlogo favorita postavljajo Francoze, ki bodo želeli ponoviti uspeh iz lanskega leta, ko so za omenjeno lovoriko premagali Tottenham. "Veseli smo, saj to kaže, da smo v prejšnji sezoni dobro opravili delo. Težko je vedeti, kakšna bo naša raven igre, vendar smo v pričakovanju dobre tekme. Ob koncu lanske sezone smo bili v zelo dobri formi, a vse se na novo začne danes. Naš cilj je dokazati, kako nepredvidljivi smo lahko, a to sezono začenjamo z enako ambicijo in isto željo," je pred tekmo dejal trener Parižanov Luis Enrique.

Luis Enrique
Luis Enrique
FOTO: Profimedia

Da bo tekma proti Aston Villi zahtevna, se zaveda tudi kapetan Marquinhos: "Vemo, da bo težko. Samo zato, ker smo v preteklih sezonah nekaj osvojili, še ne pomeni, da je bilo lahko priti do lovorik. Lačni smo novih lovorik, želimo zmagati. Pokali so dobra priložnost. Osebno si želim še več lovorik in vsak igralec v ekipi je podobnega značaja. Vsi smo garali, da smo prišli sem, da smo prispeli v najboljši formi. Ekipa bo storila vse, kar je v njeni moči, da si zagotovi zmago," je pred superpokalom dejal brazilski branilec.

Emery pred dvobojem poln optimizma

Aston Villa bi v primeru zmage v svoje vitrine pospravila drugi pokal evropskega superpokala. Prvega je moštvo iz Birminghama osvojilo v sezoni 1982/83 z zmago nad Barcelono s skupnim izidom 3:1. Uspeh izpred 44 let bo na klopi Otočanov poskušal ponoviti Unai Emery. 

Unai Emery
Unai Emery
FOTO: Profimedia

 "Nove uspehe želimo doseči z oblikovanjem zmagovalne ekipe, ki bi nas popeljala do osvajanja novih lovorik. Nastop v Uefinem superpokalu je nova priložnost, da smo zraven, priložnost za osvojitev lovorike in za tekmo proti Paris Saint-Germainu – trenutno najboljši ekipi na svetu, s katero se lahko primerjamo," je pred tekmo dejal Španec.

Katero moštvo bo v klubske vitrine pospravilo prvo lovoriko v novi klubski sezoni, si boste lahko od 20.30 dalje v neposrednem prenosu ogledali na Kanalu A in VOYO.

Evropski superpokal: PSG - Aston Villa
Evropski superpokal: PSG - Aston Villa
FOTO: 24ur.com
nogomet evropski superpokal psg aston villa

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bobiv
12. 08. 2026 10.03
Nogomet za gledat, ne navijam za nikogar, zato lahko samo uživam!
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