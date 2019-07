Klopp: Začetek in konec sta bila dobra, vmes pa ne

Napoli je prepričljivo dobil prijateljsko tekmo z Liverpoolom, saj so kar tri žoge končale v mreži evropskih klubskih prvakov, Napoli pa je mrežo ubranil prazno (3:0). Redsi še niso v polni postavi, vseeno pa je bil Jürgen Klopp precej razočaran. Benfica pa je premagala AC Milan (0:1) in je zbrala že tri zmage v mednarodnem pokalu prvakov.

Na stadionu Murrayfield v Edinburghu je bila na sporedu prijateljska tekma, zbralo se je dobrih 65 tisoč gledalcev. Liverpool še ni bil v najboljši postavi, manjkali so Roberto Firmino, Mohamed Salah, Sadio Mane in Alisson Becker, ki so dobili podaljšanje dopusta zaradi poletnih reprezentančnih aktivnosti.

Gola sta v prvem polčasu dosegla Lorenzo Insigne in Arkadiusz Milik, končni izid je že v 52. minuti postavil Amin Younes. Trener redsov Jürgen Klopp ni bil zadovoljen:"Začetek in konec sta bila dobra, vmes pa ne, dobili smo nekaj preprostih golov. Moramo biti boljši in ne smemo imeti izgovorov. Delati moramo naprej, trdo treniramo in imeli smo tudi trde noge. Od sedaj (ponedeljek) bomo skoraj kompletni, vsi so tukaj razen Sadia Maneja in sedaj nas čakajo prave priprave."

tekma Benfica na dobri poti da osvoji ICC

AC Milan pa je odigral tekmo z Benfico v okviru mednarodnega pokala prvakov (ICC) v Massachusettsu. Portugalci so tesno zmagali (0:1) in imajo dobre možnosti, da zmagajo v tem tekmovanju, po točkah jih lahko dohiti še Manchester United. Benfica ima devet točk po treh tekmah in je edina s tem izkupičkom, United pa še čaka zadnja tekma (imajo dve zmagi). Edini gol na tekmi je dosegel Adel Taarabt.