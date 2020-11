V čast Maradoni bo Napoli preimenoval stadion, odvetnik kritiziral zdravnike

Matias Morlaje v kratki izjavi za javnost zapisal, da se je po smrti že poslovil od svojega "prijatelja" Diega Maradone, ki ga je "počastil s predanostjo in družbo do zadnjih dni". Dodal je, ad se ne bo udeležil žalovanja v predsedniški palači v Buenos Airesu, ki je po njegovem mnenju "intimen trenutek", namenjen družini. Ravno Morla je bil tisti, ki je v imenu Maradone še nedavno tega tožil nekdanjo ženo Claudio Villafanezaradi domnevnih prevar, izsiljevanja in malverzacij.

"Neverjetno je, da 12 ur moj prijatelj ni bil oskrbovan ali pod nadzorom zdravniške službe," je še veliko bolj odmevno zapisal Morla in dodal, da gre za "kriminalno idiotstvo", saj naj bi na pomoč reševalcev nato družina čakala več kot 30 minut. Pozval je k podrobni preiskavi dogodkov in sklenil z besedami: "Bol je dober sin, najboljši igralec nogometa v zgodovini in poštena oseba. Počivaj v miru, brat."

'Edinstven in neponovljiv'

Medtem se žalovanje razlega tudi po Neaplju, kjer je imel Maradona podobno "božji" status kot v domači Argentini. Predsednik tamkajšnjega prvoligaša Napolija, Aurelio De Laurentiis, je v izjavi za javnost že potrdil, da se bo stadion San Paolo v bodoče preimenoval v stadion Diego Armando Maradona.

"Dragi Diego, zapustil si nam dokaz, kako je biti človek z vso svojo krhkostjo, svojo močjo, svojo popolno ljubeznijo do življenja in do ljudi. Edinstven in neponovljiv šampion. Tvoje šibke plati, tvoje črne pike, tvoje napake, so enake kot tvoja neverjetna veličina, a se izničijo in ustvarjajo legendo," je v izjavi, ki jo je Napoli objavil na uradni klubski spletni strani, zapisal De Laurentiis.

Rožman bo z Rijeko spisal zgodovino

"Menim, da je pravilno preimenovati San Paolo s tvojim imenom, da boš z nami kot dokaz poti odličnosti, po kateri stopa ta ekipa,"je dodal De Laurentiis. Pobudo, ki jo je De Laurentiisu predstavil župan Luigi De Magistris, je De Laurentiis nemudoma potrdil, v želji, da bi do spremembe imena prišlo čim prej.

Eno zadnjih tekem pred uradnim preimenovanjem stadiona v stadion Diego Armando Maradona bo na San Paolu odigrala Rijeka, ki jo vodil slovenski trener Simon Rožman. Rečani v četrtek zvečer v Neaplju gostujejo v sklopu četrtega kroga Lige Evropa. De Laurentiis je sicer Maradono označil za "slikarja z žogo", čigar umetnine bi "moral hraniti Louvre".

Maradona je za Napoli igral med letoma 1984 in 1991 ter pod Vezuv pomagal pripeljati dva državna naslova, ki sta tudi edina v klubskih vitrinah od ustanovitve Serie A. S sinje modrimi je bil tudi prvak pokala Uefa, na vseh koncih mesta in še posebej v Španski četrti ter v okolici stadiona, ki bo kmalu nosil njegovo ime, pa vse od žalostne sredine novice potekajo številna zborovanja v čast najboljšemu nogometašu, ki je kadarkoli nosil dres Napolija.