Aktualnim prvakom še italijanski superpokal

Neapeljčani so prvi polčas odigrali bolje in v 39. minuti zasluženo povedli, ko je s slabih 20 metrov natančno meril David Neres. Isti igralec je prednost podvojil v 57. minuti, ko je prestregel podajo vratarja Bologne Federica Ravaglie, na koncu pa žogo z desne strani spodkopal in jo poslal v mrežo. Napoli je v polfinalu z 2:0 izločil Milan, Bologna pa je po enajstmetrovkah ugnala Inter.
Napoli je v svojem šestem finalu prišel do tretje superpokalne lovorike, Bologna je še nima.
Izid, italijanski superpokal, finale:
Napoli - Bologna 2:0 (1:0)
Neres 39., 57.
