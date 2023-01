Napoli do 14. zmage v sezoni, Empoli do točke proti Laziu

Italijanski nogometni prvoligaš Empoli je v 17. krogu italijanske lige v gosteh pri Laziu igral 2:2, potem ko je v sodniškem dodatku dosegel izenačujoči zadetek. Vodilni Napoli je v Genovi pri Sampdorii slavil z 2:0.

Sampdoria, ki je v zadnjih dneh povezana s slovenskima vratarjema Igorjem Vekićem in Martinom Turkom za mesto drugega vratarja v ekipi (bližje prestopu je po poročanju italijanskih medijev slednji), je igrala proti Napoliju. Prav vodilni Neapeljčani so si iz genovske zasedbe do konca sezone izposodili poljskega reprezentanta Bartosza Bereszynskega. Tekmeca iz Genove so premagali po zadetkih z desetimi goli prvega strelca lige Victorja Osimhena, ki je zadel v 19. minuti, in Eljifa Elmasa, ki je v 82. minuti unovčil enajstmetrovko. Prvo na tekmi je že v šesti minuti zapravil Matteo Politano. Sampdoria je sicer od 38. minute igrala brez izključenega Tomasa Rincona.

icon-expand Eljif Elmas FOTO: AP

Lazio je imel v dvoboju z Empolijem kar nekaj časa vse v svojih rokah, Felipe Anderson in Mattia Zaccagni sta v drugi in 54. minuti poskrbela za vodstvo z 2:0. Toda Empoli, pri katerem je Petar Stojanović igral do 68. minute, Lovra Štubljarja pa ni bilo v postavi, pa je zmanjšal zaostanek v 83. minuti po golu Francesca Caputa, do točke pa je prišel v 93. minuti, ko je zadel Razvan Marin.

Že pred tem sta se Salernitana in Torino razšla z 1:1, Spezia in Lecce pa z 0:0. Vrhunec današnjega sporeda je sicer derbi Milana in Rome. Že v soboto so nogometaši Udineseja na gostovanju pri Juventusu v Torinu izgubili z 0:1, pri čemer je slednji zmagal že osmič zapovrstjo in to brez prejetega zadetka, milanski Inter pa je na gostovanju pri Monzi igral 2:2. Fiorentina je doma premagala Sassuolo z 2:1, odločilni gol je v prvi minuti sodniškega dodatka z bele pike dosegel argentinski napadalec Nicolas Gonzalez. Krog bosta v ponedeljek končali tekmi Verona - Cremonese in Bologna - Atalanta Bergamo. Na lestvici ima Napoli 44 točk, Juventus je pri 37, Milan pa jih ima ob tekmi manj 36. Inter je četrti s 34 točkami, Lazio pa peti z 31. Izidi 17. kroga Serie A: Fiorentina - Sassuolo 2:1 (0:0) Juventus - Udinese 1:0 (0:0) (Jaka Bijol je igral celo tekmo za Udinese) (Sandi Lovrić je igral do 70. minute za Udinese) Monza - Inter 2:2 (1:2) (Samir Handanović ni branil za Inter) Salernitana - Torino 1:1 (0:1) Lazio - Empoli 2:2 (1:0) (Petar Stojanović je igral do 68. minute za Empoli) (Lovra Štubljarja ni bilo v postavi Empolija) Spezia - Lecce 0:0 Sampdoria - Napoli 0:2 (0:1) 20.45 Milan - Roma