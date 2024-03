Napoli dobil derbi kroga proti Juventusu, nov uspeh Bologne

Nedeljski spored sta sicer odprla Verona in Sassuolo. Slednji je po porazu pred dnevi proti Napoliju z 1:6 na trenersko mesto do konca sezone postavil Davideja Ballardinija , njegova ekipa pa je v neposrednem boju za obstanek doživela poraz z 0:1, ko je v 79. minuti zadel Karol Swiderski .

Za nameček se je pri Sassuolu poškodoval še eden ključnih igralcev. Napadalec Domenico Berardi, tudi italijanski reprezentant, si je strgal ahilovo tetivo in bo tako najverjetneje moral izpustiti tudi letošnje evropsko prvenstvo v Nemčiji. Nogometaši Udineseja, pri katerih zaradi poškodbe še ni igral Jaka Bijol, je pa celo tekmo odigral Sandi Lovrić, so v soboto igrali proti zadnjeuvrščeni Salernitani. Tekma se je končala z 1:1, za Videmčane je bil to 15. remi v sezoni.

Roma je brez Lovra Goliča v gosteh pri Monzi vpisala zanesljivo zmago, potem ko sta Romelu Lukaku in Paulo Dybala dosegla po gol in podajo. Torino in Fiorentina sta se razšla z 0:0, pri čemer so Torinčani cel drugi polčas igrali brez Samueleja Riccija. Nogometaši Lazia in Milana so že v petek odigrali prvo tekmo kroga. Milančani so bili boljši z 1:0, edini gol je dosegel Noah Okafor.

Krog bosta v ponedeljek zaprla vodilni Inter in Genoa. Na lestvici vodi Inter z 69 točkami, Juventus jih ima 57, Milan 56, Bologna je četrta z 51 točkami. Napoli je sedmi s 43 točkami.

Italijansko prvenstvo, 27. krog, izidi nedeljskih tekem:

Hellas Verona - Sassuolo 1:0 (0:0)

Empoli - Cagliari 0:1 (0:0)

Frosinone - Lecce 1:1 (1:0)

(Matjaža Kamenšek Pahiča ni bilo v ekipi Frosinoneja).

Atalanta - Bologna 1:2 (1:0)

Napoli - Juventus 2:1 (1:0)