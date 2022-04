Napoli doživel nov udarec v boju za italijanski naslov

Nogometaši Napolija so doživeli nov udarec v boju za naslov prvaka na Apeninskem polotoku. V 33. krogu prvenstva so se razšli z Romo brez zmagovalca 1:1 (1:0), a imeli vse do izteka zagotovljene vse tri točke.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Ekipa iz Neaplja, ki je na lestvici na tretjem mestu, je v 11. minuti povedla po golu Llrenza Insigneja, ki je zadel z bele točke. A v sodnikovem podaljšku je Romi točko priboril Stephan El Shaarawy s strelom s kakšnih 15 metrov. Izenačenje je bilo več kot zasluženo, saj se je Napoli večji del tekme osredotočil na branjenje minimalne prednosti. Nazadnje je Napoli doma izgubil s Fiorentino z 2:3 in zdaj za vodilnim AC Milanom pet krogov pred koncem zaostaja za štiri točke. Dve točki za drugim milanskim klubom Interjem. Roma, ki jo vodi portugalski zvezdniški trener Jose Mourinho, je za Juventusom peta. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke - ponedeljek, 18. april: Napoli - Roma 1:1 (1:0) 21.00 Atalanta - Hellas Verona