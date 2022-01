Napoli zmagal, Milan in Juve remizirala

Napoli, ki je vsaj začasno skočil na drugo mesto lestvice, je odločil tekmo v začetku drugega polčasa, ko sta v 47. in 53. minuti zadela Amir Rrahmani in Lorenzo Insigne , ki je unovčil najstrožjo kazen.

Derbi Milana, ki je že po slabe pol ure ostal brez poškodovanega Zlatana Ibrahimovića, in Juventusa, pri katerem so sporočili, da bo njegov krilni igralec Federico Chiesa po operaciji kolena okreval sedem mesecev, se je končal brez golov. To pomeni, da je Milan z 49 točkami tretji na lestvici, ima pa toliko točk kot drugouvrščeni Napoli. Juventus ostaja peti z 42 točkami.

Empoli je brez odsotnih Petra Stojanovića in Lea Štulca gostil Romo in izgubil z 2:4. Rimljani so vse štiri gole dosegli že v prvem polčasu, njihovi avtorji so bili Tammy Abraham, Gianluca Mancini, Sergio Oliveira in Nicolo Zaniolo. Andrea Pinamonti in Nedim Bajrami sta bila strelca za domače.