Nogomet

Začetek Serie A: Napoli glavni favorit, Udinese se bo boril za obstanek

Rim , 19. 08. 2025 11.33 | Posodobljeno pred 12 dnevi

Konec tedna bodo novo sezono začeli tudi v elitni italijanski ligi. Naslov brani Napoli, ki je tudi glavni favorit za ubranitev lovorike. V ligi bo tudi nekaj Slovencev, natančno število bo sicer jasno po izteku poletnega prestopnega roka.

Antonio Conte bo skušal Napoli popeljati do petega naslova.
Antonio Conte bo skušal Napoli popeljati do petega naslova. FOTO: AP

V novo sezono Napoli vstopa kot veliki favorit za končno prvo mesto. Antonio Conte je v svoji prvi sezoni v Neaplju svoje trenersko delo nadgradil z naslovom, v drugi pa bo spet meril povsem na vrh. Uprava je poleti še okrepila že tako kar impresivno zasedbo in med drugimi pripeljala branilca Sama Beukemo, napadalno usmerjenega Noo Langa in predvsem izkušenega vezista Kevina De Bruyneja.

Nekaj skrbi je Conteju povzročila poškodba Romeluja Lukakuja, tako da bi klub znal še malce pokukati na nogometni trg za novega napadalca, ki bi delal družbo še eni okrepitvi Lorenzu Lucci.

Christian Chivu je prevzel vodenje Interja.
Christian Chivu je prevzel vodenje Interja. FOTO: Profimedia

Med glavnimi tekmeci Napolija bodo po napovedi lanski podprvak Inter, Juventus, Roma in Milan. Inter (706 milijonov evrov), po tržni vrednosti vodilni italijanski klub pred Juventusom (589,7), Milanom (494,3), Atalanto (448,6) in Napolijem (437,05), je zamenjal trenerja. Namesto Simoneja Inzaghija je prišel Cristian Chivu, ki je v prejšnji sezoni Parmo, katere član je Tjaš Begić, ohranil med elito.

Inter je poleti sicer pripeljal nekaj okrepitev, a nobene posebej odmevne, kljub temu pa bo imel na voljo spodobno zasedbo na čelu s prvim zvezdnikom Lautarom Martinezom, s 95 milijoni evrov tudi najvrednejšim igralcem lige. V boju za najvišja mesta je pričakovati tudi Juventus, ki ga bo še naprej vodil Igor Tudor.

Juventus veliko ribo ujel brez odškodnine

Ta je ekipo prevzel marca, jo popeljal do lige prvakov, poleti predvsem odkupil nekaj izposojenih igralcev, kot prostega igralca pa dobil napadalca Jonathana Davida, od katerega v Torinu pričakujejo veliko. Velik posel pa so črno-beli naredili, ko so zadržali Kenana Yildiza in Andreo Cambiasa. V klubu ostaja vprašljiva prihodnost Dušana Vlahovića, prav tako še ni uradno potrjeno, da bo Juve odkupil Randala Koloja Muanija.

Napoli, Inter in Juventus so tudi na stavnicah glavni favoriti za prva tri mesta, za preostala evropska bodo najresnejši kandidati Roma, Milan, Atalanta, Lazio in Fiorentina.

Gian Piero Gasperini se je iz Bergama preselil v Rim.
Gian Piero Gasperini se je iz Bergama preselil v Rim. FOTO: AP

Roma pripeljala odmevno trenersko okrepitev

Roma optimizem nabira v nekaj zanimivih okrepitvah in predvsem v dejstvu, da jo bo vodil dosedanji tvorec Atalantinih uspehov Gian Piero Gasperini. Milan, znova ga bo vodil Max Allegri, je bil kar dejaven na trgu in za okrepitve zapravil približno 100 milijonov evrov, največjo pozornost pa je vzbudil prihod hrvaškega mojstra Luke Modrića. Po drugi strani pa je ostal predvsem brez Tijjanija Reijndersa.

Atalanta v veliki negotovosti

Manj nevarna naj bi bila po napovedih Atalanta in Lazio. Atalanto je prevzel Ivan Jurić, ki goji povsem drugačen nogomet, kot ga je Gasperini, ki je zagovarjal všečno, napadalno igro. Obenem Atalanto, ki je nazadnje od Interja odkupila bočnega branilca Nicolo Zalewskega, pesti še saga z Ademolo Lookmanom, ki si želi oditi iz kluba. Nadomestiti pa mora tudi odhod prvega strelca Matea Reteguija, ki so ga prodali v Savdsko Arabijo za skoraj 70 milijonov evrov.

Lazio ima na voljo bolj ali manj enako zasedbo kot v prejšnji sezoni, ko je za malo ostal za šestim mestom. Ekipo, ki jo je okrepil predvsem vezist Nicolo Rovella iz Juventusa, še naprej vodi Maurizio Sarri, medtem ko se je na klop Fiorentine usedel Stefano Pioli.

Cesc Fabregasima s Comom velike načrte.
Cesc Fabregasima s Comom velike načrte. FOTO: Profimedia

Ples milijonov ob jezeru Como

Tako kot v zadnjih letih lahko štrene najboljšim mešata tudi Bologna in ambiciozni Como, zasedba Cesca Fabregasa je poleti kar precej – približno 100 milijonov evrov – zapravljala za okrepitve.

Od Slovencev sta za zdaj pri Udineseju, ki sodi nekam v sredino lestvice, še David Pejičić in Sandi Lovrić, a slednjega povezujejo z odhodom v Anglijo, kamor je iz Vidma poleti odšel že Jaka Bijol. Več let steber obrambe videmskega kluba je po novem pri prvoligašu Leedsu. Lovrića pa mediji selijo v drugo ligo k Watfordu.

Udinese je ostal brez stebra obrambe, Jaka Bijol se je preselil v Leeds.
Udinese je ostal brez stebra obrambe, Jaka Bijol se je preselil v Leeds. FOTO: Profimedia

Od novincev v ligi največ možnosti za obstanek pripisujejo Sassuolu, medtem ko naj bi bila Cremonese in Pisa glavna kandidata za izpad, ob njiju še Cagliari, Verona in Lecce. Člana Pise sta Žan Jevšenak in Jan Mlakar, predvsem slednji naj bi v kratkem dobil novega delodajalca.

Sezona v serie A se bo končala 24. maja prihodnje leto. Prva štiri mesta prinašajo igranje v ligaškem delu lige prvakov, peto v ligaškem delu evropske lige, šesto pa v zadnjem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo. Zadnja tri mesta v 20-članski ligi pa vodijo v drugo ligo.

V soboto bodo prve štiri tekme igrali Genoa in Lecce, Sassuolo in Napoli, Milan in Cremonese ter Roma in Bologna. V nedeljo bodo obračuni Cagliari - Fiorentina, Como - Lazio, Atalanta - Pisa in Juventus - Parma. V ponedeljek bosta še tekmi Udinese – Verona in Inter – Torino.

nogomet serie a inter napoli udinese
