Napoli misli resno: Juventus raztreščen na Maradoni

Stadion Diega Armanda Maradone je bil že nekaj dni pred težko pričakovanim derbijem kajpada razprodan. Vroča atmosfera je na domače dobro vplivala, saj so varovanci Luciana Spalettija srečanje začeli silovito. Victor Osimhen je svojo prvo priložnost zapravil, ko mu je sijajno globinsko podajo poslal osrednji branilec Min-jae Kim , nekaj minut kasneje pa je bil bolj natančen. Sprožil je Kvicha Kvaratskhelia , ki je tudi tokrat blestel na levi strani napada, nigerijski napadalec pa je bil ob pravem trenutku na pravem mestu in je odbito žogo po obrambi Wojciecha Szczesnyja z glavo pretvoril v prvi zadetek na tekmo.

Tudi po vodstvu se dobro naoljeni neapeljski stroj ni ustavil, za kar je bil drugič nagrajen v 39. minuti, ko je Kvaratskhelia z natančnim zaključkom na drugo vratnico kronal sijajno ekipno kombinacijo. Kazalo je, da ima Napoli vse v svojih nogah, a je še pred koncem prvega polčasa staro damo v igro vrnil Angel Di Maria, ki je izkoristil zmedo v domačem kazenskem prostoru.

Juventus je tako kljub dvema prejetima zadetkoma še lahko upal tudi na poln izkupiček, vendar je bilo že kmalu po začetku drugega dela jasno, da bo pozitivnega niza varovancev Massimiliana Allegrija tokrat konec. V 55. minuti je "Kvaradona" izvedel podajo iz kota, ki se je na prvi pogled zdela povsem neposrečena, a je šlo za dobro uigrano akcijo. Žogo je osamljen v kazenskem prostoru pričakal branilec Amir Rrahmani, ki je z volejem v slogu najboljših napadalcev poskrbel za novo erupcijo med domačimi navijači.

Po tretjem golu pa so se domači Azzurri povsem razleteli po igrišču. S kombinacijami mnogoterih kratkih podaj so izkazovali svojo premoč, ki so jo do konca kronali še dvakrat. Za 4:1 je znova udarila naveza Kvaratskhelia–Osimhen. Gruzijec je podal, Nigerijec pa je preskočil branilce stare dame, pri čemer je bil Szczesny ponovno popolnoma brez moči. Da je bila mera polna, je v 72. minuti poskrbel Makedonec Eljif Elmas.

Juventus, ki je bil pred tem kar osem zaporednih uradnih tekem brez prejetega gola, jih je tokrat dobil kar pet, kar se mu je primerilo prvič po davnem letu 1993. Visok poraz je zgovoren pokazatelj, da stari dami kljub odlični formi v zadnjem obdobju do najboljše ekipe lige manjka še veliko. Na drugi strani pa so neapeljski navijači dobili novo potrdilo, da je njihova trenutna zasedba zrela naslova prvaka. Pred drugim Milanom ima ob tekmi več že deset točk prednosti.