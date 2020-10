Napoli kaznovan z odvzemom točke

Napoli na tekmo ni potoval, ker je imel v svojih vrstah pozitivna igralca na covid-19 Piotra Zielinskega in Eljifa Elmasa. Klub se je zagovarjal, da so mu lokalne zdravstvene oblasti prepovedale potovanja, zaradi česar naj bi morala cela ekipa v karanteno. Juventus in vodstvo lige pa sta izpostavila, da je bilo vse skupaj zajeto v protokolih, ki so jih sprejeli klubi pred sezono, in da dva primera okužbe pač nista dovolj za neigranje tekme.

Disciplinska komisija je tako odločila, da Napoli ni imel dovolj razlogov za to, da je izpustil tekmo. So pa pri Torinčanih danes zabeležili nov primer okužbe z novim koronavirusom, pozitiven je bil ameriški vezist Weston McKennie, zaradi česar je ekipa znova v osamitvi.