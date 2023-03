V prvi tekmi 24.kroga italijanske Serie A sta se v Neplju pomerila Napoli in Lazio. Gostitelji, ki v prvenstvu premočno vodijo in si bodo bržkone predčasno zagotovili naslov italijanskega prvaka, so pretrpeli prvi domači poraz v sezoni Serie A. Rimljani, ki se krčevito borijo za mesta, ki vodijo v Ligo prvakov v naslednji sezoni, so z zadetkom Matiasa Vecine sredi drugega polčasa presenetljivo zmagali z 1:0.

icon-expand Nogometaši Lazia so naredili pomemben korak v boju za Ligo prvakov. FOTO: AP Izid, italijanska liga, 25. krog:

Napoli - Lazio 0:1 (0:0)

Vecino 67. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke