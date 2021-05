Napoli naredil pomemben korak v boju za Ligo prvakov

Milanska zasedba je dosegla rutinirano zmago nad gostujočo ekipo iz Genove. Za izbrance domačega trenerjaAntonia Conteja je dva gola dosegel Alexis Sanchez (26., 36.), po enega pa Roberto Gagliardini(4.), Andrea Pinamonti (62.) in Lautaro Martinez (70./11 m). Nekdanji slovenski reprezentančni vratar Samir Handanović je za ekipo iz lombardijske prestolnice igral v prvem polčasu, nato ga je zamenjal RomunAndrei Radu. Za goste je edini zadetek dosegelKeita Balde (25.).

Napoli je brez težav v gosteh ukanil Spezio s 4:1. Vse dvome o zmagi je razrešil v prvi polovici tekme, ki jo je končal z vodstvom s 3:0, potem ko sta zadela Piotr Zielinskiv 15. terVictor Osimhen v 23. in 44. minuti. V drugi polovici tekme je za domačo zasedbo znižalRoberto Piccoli (64.), končni izid in piko na i zanesljivi zmagi pa je postavil Hirving Lozano (79.). Udinese in Bologna sta se razšla z 1:1.

Izidi, 35. krog:

Spezia - Napoli 1:4 (0:3)

Piccoli 64.; Zielinski 15., Osimhen 23., 44., Lozano 79.

Udinese - Bologna 1:1 (1:0)

De Paul 23.; Orsolini 82./11-m

Inter Milano - Sampdoria5:1 (3:1)

(Samir Handanović je za Inter branil v prvem polčasu)