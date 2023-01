Napoli ne popušča: tokrat je padla Salernitana

Napoli ima zdaj 50 točk oziroma 12 več od Milana in 13 od Interja, ki pa imata tekmo v dobrem. Inter Samirja Handanovića bo svojo tekmo tega kroga igral v ponedeljek proti Empoliju Petra Stojanovića in Lovra Štubljarja , Milan pa v torek, ko bo gostoval pri Laziu.

Čeprav za Neapeljčane zaradi bolezni ni igral izjemno razpoloženi Gruzijec Hviča Kvaračelia , pa so njegovi soigralci delo opravili po pričakovanjih. V sodniškem dodatku prvega polčasa je najprej zadel Giovanni Di Lorenzo , v 48. minuti pa še Victor Osimhen , s 13 zadetki prvi strelec lige.

Na prvi današnji tekmi je Verona z 2:0 ugnala Lecce, sicer pa bo danes še obračun Fiorentine in Torina, v nedeljo bo Sampdoria Martina Turka gostila Udinese Jake Bijola in Sandija Lovrića, Monza bo igrala proti Sassuolu, Spezia Tia Cipota proti Romi, Juventus, ki je ob 15 točk po kazni zaradi nepravilnega poslovanja, pa proti Atalanti. V ponedeljek bo še dvoboj Bologne in Cremoneseja.

Italijansko prvenstvo,. 19. krog, izida:

Verona - Lecce 2:0 (1:0)

Salernitana - Napoli 0:2 (0:1)