Napoli obrambo naslova začel z zmago

S tekmama med Empolijem in Verono ter Frosinonejem in branilcem naslova Napolijem se je začela 122. sezona elitne nogometne italijanske lige. Neapeljčani so pri novincu Frosinoneju zmagali s 3:1, Verona pa pri Empoliju z 1:0.

Napoli je pričakovano vpisal tri točke proti ekipi, pri kateri je mladi branilec Matjaž Kamenšek-Pahić sedel na klopi za rezervne igralce. Domači so sicer povedli v sedmi minuti z enajstmetrovko Abdouja Harrouija, vendar je Matteo Politano izenačil v 24. minuti. Za poln izkupiček Napolija, ki ga v novi sezoni vodi Rudi Garcia, pa je poskrbel najboljši strelec prejšnje sezone italijanske lige Victor Osimhen, ki je v 42. in 78. minuti unovčil podaji Giovannija Di Lorenza. icon-expand Victor Osimhen FOTO: AP Obračun Empolija, pri katerem sta tako Petar Stojanović kot Lovro Štubljar obsedela na klopi za rezerviste, in Verone pa je odločil zadetek Federica Bonazzolija v 75. minuti. Danes bosta potekali še tekmi Genoa - Fiorentina in Inter Milano - Monza. V nedeljo bo Roma gostila Salernitano, Sassuolo bo igral proti Atalanti, Lecce proti Laziu, Udinese Sandija Lovrića, Jake Bijola in Davida Pejičića pa proti Juventusu. V ponedeljek bosta krog končala obračuna Torino - Cagliari in Bologna - Milan. Pred vsemi tekmami tega je kroga pa je minuta molka v spomin na preminulega 86-letnega Carla Mazzoneja. Ta je rekorder po številu tekem, ki jih je kot strateg vodil v elitni italijanski ligi (792). Kot trener je sicer delal pri Ascoliju, Romi, Bologni, Lecceju, Pescari, Cagliariju, Napoliju, Perugii, Brescii in Livornu. Izidi, 1. krog: - sobota, 19. avgust: Empoli - Verona 0:1 (0:0) (Petar Stojanović ni igral za Empoli)(Lovro Štubljar ni igral za Empoli) Frosinone - Napoli 1:3 (1:2) (Matjaž Kamenšek-Pahić ni igral za Frosinone)