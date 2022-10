'Kvaradona' zopet čaral za zmago Napolija, ki ostaja prvi

Osmi krog italijanske Serie A sta v Neaplju odprla Napoli in Torino. Domačini so zanesljivo slavili s 3:1 in poskrbeli, da bodo tudi po tem krogu na vrhu ligaške razpredelnice.

icon-expand Frank Zambo Anguissa in Hviča Kvarachelia FOTO: AP V Neaplju je Andre Frank Zambo Anguissa že v prvih 12 minutah dosegel dva gola za domače, tretjega pa je v 37. prispeval vse opaznejši Gruzijec Hviča Kvarachelia, ki se je tako podpisal pod peti ligaški zadetek sezone. 21-letnik, ki se ga je po odličnem začetku sezone v Neaplju oprijel vzdevek "Kvaradona", je v polno meril po samostojnem prodoru z leve strani – z žogo je pretekel skoraj celotno polovico Torina – in natančnem zaključku v dolgi vratarjev kot. Antonio Sanabria je nato v 44. minuti zmanjšal zaostanek Torinčanov. Ti ostajajo pri desetih točkah, Napoli pa jih ima na vrhu 20. Ob 18.00 bo Inter Samirja Handanovića gostil Romo, ob 20.45 pa bo Empoli Petra Stojanovića in Lovra Štubljarja igral proti branilcu naslova Milanu. V nedeljo bo Lazio gostil Spezio, Sampdoria bo igrala proti Monzi, Sassuolo proti Salernitani, Lecce proti Cremoneseju, Atalanta proti Fiorentini, Juventus pa proti Bologni. V ponedeljek bosta krog končala Verona in Udinese z Jako Bijolom in Sandijem Lovrićem. Prvi oktober, Serie A, osmi krog: Napoli – Torino 3:1 (3:1)

Zambo Anguissa 6., 12., Kvarachelia 37.; Sanabria 43.

RK: Jurić 74. (Torino) 18.00 Inter – Roma 20.45 Empoli – Milan icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke