Napoli po razočaranju v zadnjem krogu Serie A odslovil Gattusa

"Dragi Rino, vesel sem, da si z nami preživel dve sezoni. Hvala za tvoje delo, želimo ti veliko uspeha, kjerkoli boš nadaljeval trenersko kariero," je zapisal Aurelio De Laurentiis.

Pri Napoliju pa so v povezavi s slovesom med navijači in nogometaši izjemno priljubljenega Gennara Gattusa le tvitnili: "Hvala ti, mister."

Napoli je v troboju za tretje in četrto mesto v Serie A zadnji krog prvenstva med AC Milanom, Napolijem in Juventusom potegnil kratko in ostal brez Lige prvakov za prihodnjo sezono. Končal je s točko manj kot tretjeuvrščena Atalanta in četrtouvrščeni Juventus.

Gattuso je prišel v Neapelj decembra 2019, ko je nasledil slovitega Carla Ancelottija. Slednji je bil Gattusov trener, ko je ta kot nogometaš z Milanom osvojil Ligo prvakov 2003 in 2007, leta 2006 pa je Gattuso z italijansko reprezentanco osvojil tudi naslov svetovnega prvaka. Z Napolijem je kot trener osvojil italijanski pokal 2020, prvo trofejo v novi vlogi.